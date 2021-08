Vecinos habrían advertido el maltrato que sufría el niño muerto en Ciudad Bolívar

Otro caso de un menor de edad muerto, y las inconsistencias en los relatos de sus acudientes y vecinos del sector ,enluta a Bogotá. Por el deceso este sábado de Jeisson Esmid Cruz Vanegas, de cinco años de edad, en la localidad de Ciudad Bolívar, un hombre estuvo a punto de ser linchado por la comunidad, pues aseguran que el supuesto responsable maltrataba físicamente al menor de edad.

Luego de que las autoridades recibieran un llamado de emergencia por parte de una mujer que reportó que su hijo de cinco años estaba convulsionando, el personal de salud y miembros de la Policía de Bogotá acudieron al hogar donde encontraron el cuerpo sin vida del pequeño, que a su vez presentaba moretones en varias partes de su cuerpo.

Los vecinos de la familia aseguran que ellos ya habían denunciado ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía los presuntos ataques que sufría el menor de edad por parte de su padrastro y su madre. “La familia le venían teniendo un proceso por el maltrato de los niños, entonces, ellos querían quitarle los niños”, resaltó una ciudadana.

No obstante, el Instituto destaca que frente a este caso no han recibido ningún radicado ni llamado que denuncie las posibles afectaciones de las que era víctima el niño. “En nuestro sistema de la línea 141 no hemos recibido ninguna denuncia. En nuestro sistema de información misional tampoco hay ningún reporte de eso”. De igual forma, el Instituto resalta que el hermano de la víctima ya se encuentra bajo protección del ICBF.

“La línea 141 siempre está para denunciar cualquier tipo de vulneración a niños, niñas o adolescentes. Ésta línea funciona las 24 horas los sietes días de la semana, pueden llamar cuando evidencien o sospechen cualquier tipo de vulneración y nosotros procedemos con lo que haya que hacer”.

La comunidad asegura que en varias ocasiones se escuchaban los gritos del menor de edad y de su hermano de ocho años, por lo que los vecinos “tirábamos piedras, muchas veces veníamos y peleábamos con el señor y manifestaba que supuestamente él podía corregir a los hijos como quisiera”, mencionó otra joven del sector.

Según los residentes de la zona, las agresiones contra los menores de edad eran frecuentes, a tal punto que los niños duraban varios días sin salir de la casa y se escuchaban los gritos y golpes que les propinaban. De acuerdo con la explicación que dio la madre y el padrastro de Jeisson Esmid, los golpes se habían generado por una caída que sufrió mientras jugaba. Pero, según declaró a Noticias Caracol, el comandante operativo de la Policía de Bogotá, coronel Jairo Baquero, los vecinos de la familia “indican que el menor pudiera haber estado sufriendo tratos crueles e inhumanos”.

Para la comunidad, la muerte del pequeño se pudo haber evitado, por lo que durante el domingo realizaron una protesta y velatón frente a la alcaldía local de Ciudad Bolívar, pues aseguran que de haber atendido las denuncias que ellos realizaron el lamentable hecho posiblemente no hubiese ocurrido.

Por el ataque que recibió el padrastro del menor de edad se encuentra bajo observación en un centro médico, igualmente, la Fiscalía indaga si se trató de un caso de violencia contra los niños, así como la posible responsabilidad de las personas que estaban a su cuidado.