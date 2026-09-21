El hombre hallado muerto en un carro en Suba sería un trabajador de seguridad conocido por comerciantes y habitantes del barrio Aures II. De ahí, que los vecinos aseguraron que se trataba de una persona tranquila, trabajadora y cercana a la comunidad.

La comunidad de Aures II señaló que el hombre encontrado dentro de un vehículo abandonado sería un vigilante conocido como don José. Aunque dos medios lo identificaron de esa manera, las autoridades todavía no han confirmado oficialmente su nombre ni la causa de la muerte.

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Vecinos señalan quién sería el hombre hallado muerto en un carro en Suba

El cuerpo fue descubierto durante la mañana del sábado 19 de septiembre dentro de un automóvil estacionado en la calle 132 con carrera 109B. La Policía Metropolitana de Bogotá y funcionarios del CTI de la Fiscalía acordonaron el lugar, inspeccionaron el vehículo y trasladaron el cuerpo a Medicina Legal.

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¿Quién sería el hombre hallado muerto en un carro en Suba?

Habitantes del sector indicaron que la víctima podría ser un vigilante al que conocían como don José. Además, otra de las pistas reside en las prendas que llevaba, las cuales eran similares a las utilizadas por trabajadores de empresas de seguridad privada.

Los vecinos lo describieron ante medios de comunicación como una persona apreciada en Aures II. Uno de ellos aseguró que era “un amigo de todos nosotros”, mientras otro señaló que se caracterizaba por ser tranquilo y no tener problemas con otras personas.

Sin embargo, el nombre completo, la edad, la empresa para la que trabajaba y el lugar donde residía no han sido divulgados. Tampoco se conoce si sus familiares ya realizaron el reconocimiento del cuerpo.

Así encontraron el cuerpo en Aures II

El hallazgo fue reportado cerca de las 10:50 de la mañana del sábado 19 de septiembre. Vecinos y trabajadores alertaron a las autoridades después de observar el cuerpo dentro del automóvil.

El vehículo, de color verde, se encontraba en una zona donde funcionan establecimientos dedicados a la tapicería, instalación de polarizados, alarmas y avisos para carros. Según los testimonios recopilados, llevaba un tiempo estacionado y presentaba señales de abandono.

Entre esas señales estaban las llantas desinfladas y la acumulación de polvo. No obstante, las autoridades no han informado quién es el propietario del automóvil, cuánto tiempo llevaba en ese punto ni si tenía alguna relación con la víctima.

Patrullas de la Policía Metropolitana y servidores del CTI realizaron la inspección del cuerpo y recolectaron elementos dentro y alrededor del vehículo. Posteriormente, el cadáver fue trasladado a Medicina Legal.

La causa de la muerte continúa sin confirmarse

Versiones preliminares indican que el cuerpo tendría heridas que podrían haber sido causadas con un arma cortopunzante. Sin embargo, esa información no ha sido respaldada públicamente por un dictamen de Medicina Legal.

Por esta razón, el caso no puede presentarse todavía como un homicidio. La causa y la manera de la muerte dependerán de los resultados de la necropsia y de los elementos recolectados por el CTI.

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