Veeduría Distrital da recomendaciones al Distrito para retorno a clase en Bogotá

A causa de la pandemia por COVID-19, Colombia es el segundo país que más tiempo ha tenido cerradas las instituciones educativas, es por esto que desde este jueves se comienza con la reactivación del sector educativo en Bogotá. Según la Secretaría de Educación, de los 400 colegios públicos hay 388 que ya están disponibles para el regreso de los estudiantes.

Por eso, la Veeduría Distrital ha realizado varias visitas a siete colegios que fueron seleccionados aleatoriamente entre las 44 instituciones que estaban operando con la estrategia de reapertura después del 10 de mayo. Tras las visitas, la Veeduría informó que, durante el primer semestre, han sido pocos los docentes y alumnos que han participado de la estrategia de Reapertura Gradual, Progresiva y Segura (R-GPS) debido al prolongado pico de contagios por COVID-19 que afronta la capital, así como la falta de instrumentos electrónicos ha dificultado las labores de aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes.

“Frente a la eventual continuidad de la pandemia, y posibles nuevas olas epidemiológicas, la falta de internet y de dispositivos electrónicos es una situación que afecta no solo a los estudiantes sino también a los colegios oficiales, haciendo muy compleja la flexibilización escolar”, se lee en el comunicado.

Según la Secretaría de Educación, más de 15.000 estudiantes y docentes han recibido apoyo o préstamo de equipos como computadores portátiles, tabletas o celulares. La Secretaría en alianza con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) han generado tarifas preferenciales en los planes de internet de los profesores y 2.708 estudiantes de estratos 0, 1 y 2 han sido beneficiados con instalaciones de internet nuevas.

Sin embargo, el ente de control informó que la entrega de equipos por parte de la Secretaría y el Grupo de Energía de Bogotá “va muy lenta”. De acuerdo con las fechas programadas, para marzo debió haberse entregado la totalidad de equipos donados por el Grupo de Energía y en mayo se debió entregar los equipos de la Secretaría de Educación. “Queda el 30 % pendiente de entrega y las necesidades de los estudiantes no dan espera”.

La secretaria de Educación, Edna Bonilla, informó que se han realizado 379 intervenciones en colegios públicos para garantizar las condiciones de distanciamiento, mejorar los baños y la circulación del aire, a su vez. No obstante, la Veeduría menciona que las baterías de baño y lavamanos de algunas instituciones del Distrito no son suficientes ni adecuadas.

“Se considera necesario acompañar, por parte de un adulto, el proceso de lavado de manos de los más pequeños. Esta ayuda es fundamental dado que algunos de los lavamanos portátiles que están utilizando en las instituciones porque presentan dificultades con la salida de agua y de jabón, en algunos casos no funcionan bien y se exponen a no lavarse las manos, a no hacerlo bien o a sufrir algún tipo de accidente. Igualmente, se debe mejorar la demarcación y sobre todo garantizar la ventilación en todos los espacios de los colegios”, recomienda la entidad.

La Veeduría Distrital también solicitó que se debe garantizar que el personal de servicio sea el suficiente para desarrollar las labores de limpieza y desinfección de las áreas utilizadas, al igual que se debe tener un protocolo establecido para los sitios en donde ha estado alguna persona con Covid-19. Por último, el organismo de control invita a que se verifique cómo se están entregando las guías de la estrategia “Aprende en Casa”. Con los trabajos realizados se evidenció que, si los estudiantes no tienen acceso a celular, tableta o computador, tampoco pueden tener acceso a estas guías. Según la Veeduría, los colegios deberían poder asumir los costos de impresión de dichas guías

Otra de las recomendaciones es que se debe contratar una plataforma de videoconferencias que permita entregar en línea y por demanda las clases en todas las instituciones públicas. Se deben poder grabar las clases presenciales para que los estudiantes que estén en casa puedan verla de manera sincrónica o asincrónica.