Venezolanos en Bogotá anuncian nuevas movilizaciones este domingo

Tras la incursión norteamericana en territorio venezolano que derivó en la captura y posterior traslado de Nicolás Maduro a suelo estadounidense, Bogotá es y será epicentro de movilizaciones a favor y en contra de lo sucedido en las últimas horas en el vecino país.

Se estima que en la capital del país se agrupa más del 60% del total de migrantes venezolanos que han llegado Colombia, razón por la cual se esperan ampliar jornadas de movilización en varios puntos clave de la ciudad, como ha sucedido en ocasiones anteriores.

El sábado 3 de enero, horas después de que se anunciara la captura de Nicolás Maduro, pasado el mediodía, en varios puntos de Bogotá se reportaron las primeras manifestaciones. Cerca de la 1:00 p.m., por ejemplo, se reportó presencia de manifestantes en la calle 26, en inmediaciones a la embajada estadounidense, que condenaban la intervención militar en suelo venezolano, lo que generó alteraciones a la movilidad.

En contraste, en la Plaza de Bolívar y en la Plaza de Lourdes, decenas de ciudadanos venezolanos re reunieron para manifestar su apoyo a la operación y celebrar la captura de Maduro, quien aterrizó en la base militar Stewart, en Nueva York, custodiado por decenas de agentes federales, la noche del sábado.

Nuevas movilizaciones

Este domingo 4 de enero se llevarán a cabo nuevas movilizaciones convocadas por varios colectivos y grupos de ciudadanos venezolanos residentes en Bogotá.

“Venezuela, está pasando: todos organizados para la transición”

Este plantón se llevará a cabo en la plaza de Lourdes , en la carrera 13 con calle 63, en la localidad de Chapinero, el domingo 4 de enero a partir de las 11:00 a.m.

En la Plaza de Bolívar, pasadas las 11:00 a.m., también confluirán varias marchas de ciudadanos venezolanos que realizarán un plantón para mostrar su optimismo y apoyo frente a la transición que empieza en su país tras la captura de Nicolás Maduro.

Por otro lado, si bien no hay una citación oficial, se espera que se realicen algunas manifestaciones en inmediaciones de la Embajada de Estados Unidos, en la calle 26 con carrera 48.

Alcaldía de Bogotá se pronuncia

El alcalde Carlos Fernando Galán indicó que, desde la Alcaldía de Bogotá, han desplegado un dispositivo especial de seguridad en los alrededores de las sedes de representación diplomática de Estados Unidos y de Venezuela en la ciudad.

“Estaremos atentos al desarrollo de los acontecimientos, en coordinación con todas las autoridades colombianas, para evaluar cualquier efecto que esta situación pueda tener en Colombia y, en particular, en Bogotá. Hacemos un llamado a la calma, al respeto por la ley y a la convivencia ciudadana”, señaló el mandatario.

Ante la confirmación de los hechos ocurridos en Venezuela, es claro que hoy se abre una nueva etapa para ese país, que debería estar orientada al retorno de la democracia. Ese proceso debe ser pacífico y con pleno respeto por la población civil y el derecho internacional.



