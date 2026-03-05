Venta ilegal de instrumentos quirúrgicos usados fue desmontada en la Carrera Séptima

Uno de los hallazgos más importantes de la jornada fue la incautación de más de 25 instrumentos quirúrgicos que estaban siendo ofrecidos de manera improvisada sobre el piso y en una caja metálica, sin ningún tipo de esterilización ni condiciones mínimas de higiene. Foto: Secretaría de Seguridad

Un operativo de control en el centro de Bogotá permitió desmontar la venta ilegal de instrumentos quirúrgicos usados que estaban siendo ofrecidos en pleno espacio público de la Carrera Séptima. Durante la intervención, las autoridades incautaron más de 25 utensilios médicos que se comercializaban sin las condiciones mínimas de higiene ni procesos de esterilización.

La acción fue realizada por varias entidades del Distrito como parte de un operativo dirigido a contrarrestar delitos como el hurto, el microtráfico y otras actividades ilegales en este corredor del centro de la ciudad.

La intervención se desarrolló durante cerca de cuatro horas en el tramo de la Carrera Séptima entre calles 24 y 19, un sector identificado por las autoridades como punto crítico de comercio informal riesgoso y de dinámicas que pueden estar asociadas con actividades delictivas.

Instrumentos médicos en venta en plena vía pública

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de las autoridades fue la presencia de instrumentos quirúrgicos usados que eran exhibidos directamente sobre el suelo o dentro de una caja metálica, sin ninguna medida de higiene.

Entre los elementos incautados había tijeras médicas para cortar vendajes y suturas, pinzas quirúrgicas para manipular objetos durante procedimientos, pinzas de disección, exploradores odontológicos y curetas, entre otros utensilios de uso clínico.

Los artículos estaban mezclados con herramientas usadas y objetos de segunda mano y se ofrecían a precios que oscilaban entre 5.000 y 15.000 pesos, dependiendo de su estado.

Según advirtió la secretaría de Seguridad, el uso de estos instrumentos sin procesos adecuados de esterilización representa un riesgo para la salud pública, pues puede provocar infecciones severas y facilitar la transmisión de bacterias o enfermedades.

Además, la policía señaló que varios de estos utensilios podrían ser utilizados como armas cortopunzantes, por lo que fueron incautados durante el procedimiento.

Prendas militares y armas

Durante las inspecciones a bolsos y maletas de vendedores informales, los uniformados también detectaron la comercialización irregular de elementos de uso privativo de la fuerza pública.

En otro punto del operativo también fue encontrada un arma traumática con cinco cartuchos y dos proveedores, que estaba guardada dentro de un bolso. Aunque no estaba exhibida para la venta, las autoridades consideran que podría estar relacionada con actividades delictivas en el sector.

Durante las inspecciones adicionales fueron halladas varias armas blancas y dosis de estupefacientes en algunos puestos informales.

Por otro lado, el procedimiento dejó una captura. Cuando los equipos avanzaban en el retiro de ventas que ocupaban indebidamente el espacio público, una persona agredió con un objeto contundente en el abdomen a una teniente de la policía; la agresora fue capturada por el delito de ataque a servidor público.

Otros cinco vendedores fueron trasladados al Centro de Traslado por Protección tras mostrar comportamientos agresivos e intentar obstaculizar el procedimiento.

Operativos continuarán en el centro

De acuerdo con la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, este tipo de operativos busca no solo retirar mercancía ilegal, sino también intervenir dinámicas delictivas que se aprovechan de la aglomeración de personas en corredores comerciales como la Carrera Séptima.

Las autoridades reiteraron que los instrumentos médicos y odontológicos deben adquirirse únicamente en establecimientos autorizados que garanticen condiciones sanitarias adecuadas.

Además, indicaron que estas intervenciones continuarán en distintos puntos de la Séptima con el objetivo de recuperar el espacio público y reducir factores asociados a la criminalidad en la localidad de Santa Fe.

