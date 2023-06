Video: Así robaron a periodista de City TV durante final Millonarios vs. Nacional

La periodista Mayra Tenorio fue víctima de hurto durante la celebración de la final del fútbol profesional colombiano. Foto: Archivo Particular

Durante la noche del 24 de junio, las calles de la capital se inundaron de hinchas de Millonarios, quienes se congregaron para celebrar la estrella 16 del equipo embajador. En medio del festejo, la periodista Mayra Tenorio, del medio City TV, fue víctima de hurto.

El desafortunado hecho ocurrió en la carrera 30 con calle 57, a las afueras del Estadio Nemesio Camacho El Campín. Tenorio se encontraba haciendo una nota de televisión, cuando se percató de que le habían robado su celular.

De acuerdo con la periodista, se dio cuenta del robo porque tenía los audífonos conectados a su celular, que le estaba funcionando como retorno, y de un momento a otro, perdió la señal. Aunque los hechos quedaron registrados en video, no se logra ver quién fue el responsable del hurto.

Estefanía Maldonado, periodista del mismo medio y quien realizó la denuncia, comentó que: “a ciencia cierta no les puedo decir quién fue, en la grabación de la cámara no se ve quién es exactamente. Pero tenía que haber sido alguien que estaba celebrando con ella. No hay derecho para que mientras hagamos nuestro trabajo y estemos del lado de ustedes nos pase esto”.

En el video se ve como la presentadora entra en un momento de angustia y desconcierto. Mayra aseguró que su preocupación va más allá de quedarse sin su teléfono celular, sino que le “abruma el sentirse solo, estar lejos de casa y temer por los otros riesgos que vienen después de un robo… tarjetas, cuentas y claves… duele ver cómo hay gente que nada le importa”, escribió en su cuenta de Twitter.

Lo complejo no es el celular (no gira en torno a eso)… se trata de lo que se debe hacer después. Abruma el sentirse solo, estar lejos de casa y temer por los otros riesgos que vienen después de un robo… tarjetas, cuentas y claves… duele ver cómo hay gente que nada le importa https://t.co/umrlrywncX — Mayra Tenorio (@Mayratenorior) June 26, 2023

Tras lo ocurrido, la periodista confiesa que siente miedo e intranquilidad de salir a la calle y hacer su trabajo. De igual manera, en un video publicado en su cuenta de TikTok, hizo un llamado a no normalizar este tipo de hechos de inseguridad en las calles de la ciudad.

“No debemos normalizar el robo. El robo no se debe normalizar y menos permitir que la víctima sea el culpable. No es justo, ni es sano normalizar que esto pase, y que sean las personas las que tengan que estar prevenidas de todo el panorama de inseguridad, de robos, de miedos y de intranquilidad que hay en las calles. Y más en mi labor periodística, porque creo que lo que no quiero que me defina, es que cuando esté haciendo un cubrimiento de esos, el miedo me abrume”.

Balance de seguridad en la final entre Millonarios vs. Nacional

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad de Bogotá, durante la final del fútbol profesional colombiano, se realizaron más de 960 comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia, 106 multas por infracciones de tránsito, 62 vehículos inmovilizados, 18 personas trasladadas a Centro de Traslado por Protección, 3 armas de fuego y 551 armas cortopunzantes incautadas.

Adicionalmente, se hizo efectivo el cierre de 21 establecimientos públicos, por incumplir las normas de funcionamiento y violación a la ley seca que terminó a las 6 de la mañana del domingo 25 de junio.

Asimismo, se reportó el colapso de la valla de seguridad en uno de los filtros de ingreso al parque Simón Bolívar, lo que ocasionó contusiones a tres personas que fueron atendidas en el sitio por la Secretaría de Salud y trasladadas preventivamente para valoración, a centros asistenciales. Por su parte, en el estadio El Campín una persona tuvo que ser remitida al hospital Santa Clara, al resultar afectada por la manipulación de elementos pirotécnicos.

