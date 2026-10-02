Video muestra cómo 3 hombres rodearon y robaron a un motociclista en Bogotá

El robo a motociclista en Bogotá habría ocurrido durante la mañana del jueves 1 de octubre y quedó registrado por la cámara Insta360 que la víctima llevaba instalada en su vehículo y…

Un motociclista que transitaba por el barrio Jerusalén, en Ciudad Bolívar, mientras completaba un servicio de mensajería por aplicación fue asaltado de manera por súbita en el sur de Bogotá. Segundos después de completar el servicio, otros dos sujetos se acercaron, lo rodearon y le quitaron sus pertenencias mientras uno de ellos lo intimidaba con un arma de fuego.

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El robo a motociclista en Bogotá habría ocurrido durante la mañana del jueves 1 de octubre y quedó registrado por la cámara Insta360 que la víctima llevaba instalada en su vehículo y logró recuperar tras el asalto.

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Así comenzó el robo a motociclista en Bogotá

En las imágenes se observa al conductor avanzar por una vía del barrio Jerusalén, en la localidad de Ciudad Bolívar, mientras completaba un servicio de transporte por aplicación. Sin embargo, instantes después de finiquitar el trabajo y mientras conversaba con su supuesto cliente, un segundo hombre permanece a pocos metros. El sujeto lleva una gorra blanca, aparenta hablar por teléfono y observa al conductor y a la motocicleta.

Pocos segundos después, los dos se aproximan simultáneamente. El hombre que había pedido la dirección toma las llaves de la moto, mientras el segundo saca del pantalón un objeto que aparenta ser un arma de fuego y amenaza a la víctima.

Un tercer hombre apareció durante el asalto

La grabación permite advertir una diferencia frente a la primera descripción difundida en redes sociales. El mensaje original señaló que el motociclista había sido atacado por dos hombres, pero en el video aparece un tercer sujeto, vestido con un saco gris, que inicialmente camina por el lugar como si fuera un transeúnte.

Posteriormente, este hombre se acerca y participa en el despojo de las pertenencias del conductor. De esta manera, los tres rodean a la víctima mientras uno mantiene visible el objeto utilizado para intimidarla.

Los reportes disponibles no detallan cuáles elementos fueron hurtados ni su valor. Tampoco indican que los hombres se hubieran llevado la motocicleta, por lo que esa información no puede establecerse únicamente a partir del video.

La cámara Insta360 continuó grabando el asalto y captó desde varios ángulos los movimientos y características físicas de los involucrados. Las imágenes fueron publicadas inicialmente por la cuenta Colombia Oscura y después replicadas por distintos medios nacionales.

No se han informado capturas por el robo

Hasta la publicación de los primeros reportes no se conocían capturas ni identificaciones oficiales relacionadas con el robo a motociclista en Bogotá. La Policía Metropolitana y la Fiscalía tampoco habían divulgado un número de denuncia o un pronunciamiento específico sobre el caso.

Por ahora, la fecha y el lugar del asalto provienen de la publicación que difundió la grabación. Por ello, se mantiene como información preliminar que el hecho ocurrió durante la mañana del 1 de octubre en el barrio Jerusalén.

Bogotá registró 75.863 hurtos a personas hasta agosto

El caso se conoció mientras los registros de hurto a personas presentan una reducción en la capital. Entre enero y agosto de 2026, el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo contabilizó 75.863 hechos, frente a 88.114 durante el mismo periodo de 2025.

La diferencia equivale a 12.251 casos menos y a una disminución del 13,9 %, según cálculos propios realizados con la base de Datos Abiertos Bogotá, actualizada el 21 de septiembre. En promedio, durante los primeros ocho meses del año se registraron 312 hurtos a personas por día.

Las cifras corresponden a hechos registrados por las autoridades y pueden cambiar por el ingreso o la validación posterior de denuncias. Además, Ciudad Bolívar no aparece entre las cinco localidades con más hurtos a personas durante ese periodo, grupo encabezado por Suba, Engativá, Kennedy, Chapinero y Teusaquillo.

Las personas que presencien un delito pueden comunicarse con la Línea de Emergencias 123. Asimismo, las víctimas pueden solicitar orientación para formalizar la denuncia mediante el equipo de Asistencia Integral a la Denuncia, en el teléfono (601) 377 9595, opción 5, extensión 1137.

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#Bogotá | Un joven domiciliario captó con la cámara de su casco el momento en que tres sujetos, quienes habrían solicitado su servicio a través de una aplicación le hurtan todas sus pertenencias en Ciudad Bolívar, según la comunidad, estas mismas personas habrían cometido otro… pic.twitter.com/2yryxthzi8 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 2, 2026

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