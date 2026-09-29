Violencia en Transmilenio: riña en estación terminó con un herido

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A través de sus redes sociales, el presidente del Concejo (Centro Democrático), Humberto ‘Papo’ Amín, denunció un caso de violencia al interior del sistema Transmilenio. De acuerdo con la información entregada por el cabildante, en la mañana de este martes se registró una riña entre dos vendedores ambulantes al interior de la estación Universidad Nacional. El caso dejó imágenes sensibles de la agresión.
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De acuerdo con información ampliada por la Policía Metropolitana de Bogotá, un hombre de 41 años fue quien agredió con un arma cortopunzante a una mujer de 46 años de edad. Desde la empresa de Transmilenio, agregaron que la mujer fue atendida y remitida a un centro médico. "No hubo pasajeros involucrados, ni heridos", agregaron.
El hecho, que causó conmoción, fue atendido por unidades de policía, quienes llegaron hasta la estación y capturaron al agresor, dejado a disposición de la Fiscalía.
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