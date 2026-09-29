Aspectos de la movilidad en inmediaciones a la estación Universidad Nacional durante el día sin carro y un día antes de la imposición de la medida Foto: El Espectador - José Vargas

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Violencia en Transmilenio: riña en estación terminó con un herido Redacción Bogotá Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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A través de sus redes sociales, el presidente del Concejo (Centro Democrático), Humberto ‘Papo’ Amín, denunció un caso de violencia al interior del sistema Transmilenio. De acuerdo con la información entregada por el cabildante, en la mañana de este martes se registró una riña entre dos vendedores ambulantes al interior de la estación Universidad Nacional. El caso dejó imágenes sensibles de la agresión.

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De acuerdo con información ampliada por la Policía…