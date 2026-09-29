La Policía Nacional informó que en las últimas horas, un hombre de 20 años fue capturado mediante orden judicial por ser el presunto responsable de mantener cautiva y haber abusado física y sexualmente a su pareja de 16 años en una vivienda de la localidad de Usme.

La opinión pública no sale del rechazo por el secuestro y abuso de una mujer para, en menos de una semana, conocer otro caso similar que reafirma la alerta sobre la crítica situación de violencia que viven las mujeres en la ciudad.

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Capturan a otro hombre que secuestró y abusó de su pareja en una vivienda

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De acuerdo con las autoridades, el indiciado la habría obligado a realizar actos contrarios a su voluntad y aparentemente tomado fotografías sin su consentimiento, intimidándola con su divulgación si contaba lo sucedido o lo denunciaba.

Para el esclarecimiento de esta violencia de género, fue clave el rol que cumplió el padre del propio señalado agresor, pues fue él quien, al darse cuenta de las lesiones de la víctima, denunció ante las autoridades.

El hombre de 20 años fue dejado a disposición de la Fiscalía y deberá responder por los delitos de acceso carnal violento agravado y violencia intrafamiliar agravada.

Apenas el pasado 25 de septiembre, se conocía también la captura de Jaime Daniel Castellanos Valbuena, imputado por los delitos de secuestro simple, acceso carnal violento, lesiones personales agravadas y tortura. Un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en un centro carcelario.

De acuerdo con el ente acusador, Castellanos mantuvo secuestrada a su pareja por más de una semana en una vivienda de Kennedy, sometiéndola a sumisión química, abusos sexuales, violencia psicológica y física.

Durante el primer semestre de 2026, la Secretaría Distrital de la Mujer realizó 210.556 atenciones y el 64 % estuvo relacionado con hechos violentos. El aumento de las consultas puede reflejar una mayor activación de las rutas institucionales, pero también evidencia la magnitud del riesgo.

En ese mismo periodo, el Sistema Articulado de Alertas Tempranas atendió a 1.934 mujeres en riesgo de feminicidio. La Fiscalía, por su parte, tipificó 11 feminicidios en Bogotá, uno más que durante los primeros seis meses de 2025. Las mujeres que necesiten orientación pueden llamar a la Línea Púrpura Distrital, 01 8000 112 137, o escribir al WhatsApp 300 755 1846. Ante una emergencia o un peligro inmediato, deben comunicarse con la Línea 123.

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