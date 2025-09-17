Violento hurto en estación Av. Jiménez terminó con banda de ladrones capturada

Capturados por hurto y lesiones personales. Foto: Cortesía

En el centro de Bogotá, uniformados de la Policía adscritos al grupo de transporte masivo Transmilenio, capturaron a seis personas en flagrancia por cometer hurto y causar lesiones personales a un hombre en la estación de la Avenida Jiménez.

¿Cómo fue la captura?

Según informó la Policía Metropolitana de Bogotá, el procedimiento se dio cuando patrulleros realizaban labores de vigilancia y fueron alertados por unas voces de auxilio de un hombre, quien reclamaba que estaba siendo agredido físicamente.

Al llegar, los uniformados encontraron a seis personas que golpeaban a la víctima y quienes intentaron huir, pero fueron capturados. Según el testimonio de la víctima, unos segundos antes le habían robado el teléfono bajo la modalidad de cosquilleo y, mientras intentaba recuperarlo, fue atacado con golpes. Cabe añadir, que en los hechos también participo una mujer, quien intentó distraer a la víctima para que los demás delincuentes escaparan.

Los seis capturados ya contaban con antecedentes y habían sido vinculadas anteriormente en por los menos 4 hechos similares dentro del sistema de transporte masivo. Las personas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de hurto y lesiones personales.

Según las autoridades, en lo corrido de este año, el grupo de transporte masivo Transmilenio ha capturado a 1.610 personas por la comisión de diferentes delitos y han recuperado 520 dispositivos móviles.

El hurto en diferentes delitos:

El hurto común agrupa varios delitos de alto impacto, entre los que se encuentran: el hurto a personas, a automóviles, a motocicletas, a residencias, a establecimientos de comercio y a entidades financieras. Ante eso, las autoridades mostraron los siguientes datos de tan solo los primeros meses de 2025:

Hurto de automotores: se registraron 1.363 denuncias, frente a los 2.213 de 2024, lo que equivale a una reducción del 38%, es decir, 850 denuncias menos.

Hurto de motocicletas: Este delito bajó de 2.954 denuncias en 2024 a 1.948 en 2025, lo que representa una caída del 34%, equivalente a 1.006 motocicletas menos hurtadas.

Hurto a comercio: Pasó de 5.993 denuncias en los primeros seis meses de 2024 a 3.610 en igual periodo de 2025, representando un descenso del 39%, es decir, 2.383 casos menos.

Hurto a personas: se reportaron 57.108 denuncias de hurto a personas, lo que equivale a 8.295 denuncias menos que en el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 65.403. Esto quiere decir que entre enero y junio de este año cayó el hurto a personas en un 12%.

Hurto a residencias: se registraron 2.528 denuncias de hurto a residencias, frente a 3.180 reportadas en igual periodo de 2024. La disminución fue del 20%, es decir, 652 casos menos.

Hurto a entidades financieras: se han reportado 3 casos, frente a 6 en el mismo periodo de 2024. La disminución fue del 50%.

