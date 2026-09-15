En una semana, 19 menores desaparecieron en Bogotá; 7 continúan extraviados

En la noche del lunes, el corredor de la calle 80 con carrera 77 se vio interrumpido por algunas horas, para dar visibilidad y exigir a las autoridades una sola cosa: que Joseph Santiago Santamaría, de 15 años, aparezca con vida. Familiares y amigos denunciaron que ya completa 5 días desaparecido, luego de ser visto por última vez el 10 de septiembre en el barrio La Granja, noroccidente de Bogotá, luego de ingresar a la estación de Transmilenio. De ahí que ese fuera el punto de bloqueo.

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Su papá, Jhon Mauricio Santamaría, pidió a las autoridades acelerar la búsqueda de Santiago, pues la única prueba que tiene es la fotografía de las cámaras de seguridad de la estación donde se le ve usando un buzo gris y una sudadera del colegio. «Con él estábamos bien. Del colegio salió a jugar microfútbol con algunos amigos. Pero no hemos tenido noticias. Necesito los registros de las cámaras», reclamó.

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🚨 ¡Josephe Santiago debe volver a casa!



Josephe Santiago Santamaría, un estudiante de 15 años, está desaparecido desde el pasado 10 de septiembre. El último registro que se tiene de él, según informa su familia, es cuando salió de su colegio y posteriormente fue ubicado en la… pic.twitter.com/8g5FNGRo19 — Quena Ribadeneira- Concejala de Bogotá (@QuenaRibadeneir) September 15, 2026

Joseph Santiago Santamaría es el rostro más reciente de los menores desaparecidos en Bogotá. De acuerdo con la concejal y coordinadora de la Bancada por la Niñez, María Clara Name, entre enero y septiembre de 2026, 294 menores fueron reportados como desaparecidos. «De ellos, 162 ya fueron encontrados, pero 19 aún no regresan a casa. No podemos descartar ninguna hipótesis: trata de personas, reclutamiento u otras formas de vulneración de derechos», señaló.

Desde la Secretaría de Seguridad, informaron que efectivamente durante la última semana, a través del Programa de Asistencia Integral a la Denuncia – AIDE, recibieron el reporte de 19 personas desaparecidas, de las cuales «12 ya fueron encontradas con vida. La mayoría corresponde a menores de edad y en varios casos se conocieron situaciones relacionadas con conflictos familiares», argumentaron.

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Sobre las 7 personas cuyo paradero aún no se conoce, como el de Joseph Santiago, indicaron que la búsqueda continúa. «En algunos reportes no ha sido posible actualizar el estado del caso, debido a que se tuvo un primer contacto con la familia y no se ha logrado tener una nueva respuesta de su parte», agregó la entidad distrital.

Esta semana nuestro equipo #AIDE conoció 19 reportes de personas desaparecidas; 12 ya fueron ubicadas con vida. La mayoría corresponde a menores de edad y en varios casos se conocieron situaciones relacionadas con conflictos familiares.



La búsqueda de los otros continúa. En… pic.twitter.com/xZhdB2pxn2 — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) September 14, 2026

La concejal Sandra Forero, en plenaria del Concejo este 15 de septiembre, cuestionó sobre ¿cuál es el origen de estas desapariciones? «Puede que sea una salida voluntaria de sus casas, pero también ¿qué hay detrás de eso?», y apuntó a hipótesis de reclutamiento forzado. En su solicitud de realizar un debate de control político, el presidente del cabildo, Humberto ‘Papo’ Amín, le pidió a Forero radicar la proposición y se comprometió a agendarla en el tiempo más corto posible.

Los otros menores desaparecidos

A la búsqueda de Joseph Santiago Santamaría también, como lo contamos en El Espectador, se suma la de Paula Sofía Alarcón Kappler, de 14 años, a quien vieron por última vez el sábado 5 de septiembre. Las autoridades precisaron que el mecanismo de Alerta Rosa se encuentra activo. Según relató su padre, Cristian Alarcón, la menor salió hacia las 5:45 p. m. de su vivienda, en el barrio Santa Isabel, localidad de Los Mártires, llevando una maleta. Luego encontraron una carta en la que la adolescente manifestaba que se marcharía para comenzar una nueva vida. Además, cámaras de seguridad de un colegio cercano registraron a un hombre esperándola en las inmediaciones de su vivienda. Luego se ve cómo la joven se marcha con el sujeto.

La familia ha planteado la posibilidad de que la menor hubiera sido engañada por un adulto. Las autoridades mantienen las labores para establecer quién es el hombre que aparece en las grabaciones. Paula mide aproximadamente 1,65 metros, es de contextura delgada, piel blanca, cabello castaño oscuro y ojos cafés.

También está el caso de Sara Gabriela Sánchez, de 12 años, quien fue vista por última vez el 31 de agosto. De acuerdo con el boletín de Alerta Rosa, mide aproximadamente 1,50 metros, es de contextura robusta, piel trigueña y ojos cafés. Al momento de su desaparición vestía pantalón de sudadera gris y tenis negros.

Sharit Yulieth Pérez Vargas, de 13 años, fue vista por última vez el 29 de agosto y, según la actualización de las autoridades, a la fecha no ha sido ubicada. Mide cerca de 1,45 metros, es de contextura delgada, piel trigueña, cabello negro y ojos miel. Tiene perforaciones en las orejas y la nariz, además de un tatuaje en la zona superior derecha de la espalda.

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Ronni Díaz Velasco, de nueve años, fue visto por última vez el 2 de septiembre. Las autoridades confirmaron que se encuentra registrado como desaparecido ante Medicina Legal. Mide aproximadamente 1,40 metros, es de contextura delgada, piel blanca, cabello castaño claro y ojos cafés.

🚨🚨🚨URGENTE #AlertaRosa Buscamos a este niño y estas niñas desaparecidas en Bogotá:



5️⃣ Sara Gabriela Sánchez, 12 años — vista el 31/ago

6️⃣ Sharit Yulieth Pérez Vargas, 13 años — vista el 29/ago

7️⃣ Paula Sofía Alarcón Kappler, 14 años — vista el 05/sep

8️⃣ Ronni Díaz Velasco, 9… pic.twitter.com/dQ7EMlu0ZN — Concejal Rocío Dussán Pérez (@RocioDussanPer) September 8, 2026

¿Dónde reportar a una persona desaparecida?

Recuerde que ante cualquier caso de desaparición, no debe esperar 72 horas; por el contrario, el reporte debe ser inmediato y así deben recepcionarlo las autoridades a través de la Línea 122 de la Fiscalía, a la línea de emergencias 123 o al equipo de Atención Integral a la Denuncia #AIDE al (601) 377 9595, ext. 1137.