Xposible Colsubsidio 2025 celebra a las empresas líderes en sostenibilidad

La ceremonia de la séptima edición del Reconocimiento Xposible Colsubsidio se llevará a cabo el 13 de noviembre de 2025 en Bogotá. Se premiarán varias de las empresas que marcan la pauta en sostenibilidad, innovación y desarrollo social en Colombia. Foto: Colsubsidio

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Bogotá se convierte hoy en el epicentro de la innovación y la sostenibilidad empresarial con la séptima edición de Xposible Colsubsidio 2025, un evento que reunirá a líderes, expertos internacionales y organizaciones de distintos sectores para destacar a las empresas que están marcando la diferencia en desarrollo social, ambiental y económico.

Le puede interesar: Estudio dice que el 22,9% de los jóvenes de Sabana Occidente ni estudia ni trabaja

En sus seis ediciones anteriores, la organización ha reconocido más de 100 proyectos que aportan soluciones reales a desafíos de la sociedad y el medio ambiente. Este año, el programa recibió 518 postulaciones, evaluadas por el Consejo Empresarial Colombiano para el Desarrollo Sostenible (CECODES), que seleccionó los proyectos más relevantes frente a tres grandes retos globales: la emergencia climática, la pérdida de biodiversidad y la desigualdad. Los ganadores serán revelados esta noche durante la ceremonia oficial.

El evento contará además con la participación de Neil Redding, referente internacional en innovación, quien hablará sobre cómo la inteligencia artificial puede convertirse en una herramienta estratégica para la gestión empresarial, abriendo un espacio de reflexión sobre la relación entre tecnología y sostenibilidad.

Más que un reconocimiento, Xposible Colsubsidio es una comunidad que conecta empresas de todos los tamaños para compartir experiencias, aprender entre pares y generar alianzas que amplifiquen el impacto de sus proyectos. Las compañías seleccionadas tendrán acceso a espacios de formación, visibilización y conexión estratégica que fortalecen su capacidad de transformación y consolidan un ecosistema empresarial más sostenible.

Con la edición 2025, Colsubsidio busca reforzar un modelo empresarial que entiende la sostenibilidad no solo como responsabilidad social, sino como una estrategia de gestión, innovación y mejora continua, destacando a quienes hacen negocios haciendo el bien y generando impacto real en el país.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.