“Estoy segura que los lectores han escuchado mucho sobre este tema en redes sociales, porque ahora hay mucha gente que habla…

El gusto por los rompecabezas es algo que ha acompañado a la científica Ana Maria Porras desde que era niña. Solía armarlos en su casa en Bucaramanga, antes de viajar a Estados Unidos para estudiar ingeniería biomédica y continuar allí su formación de posgrado. Todavía le gustan, pero las piezas que intenta unir ahora no están en cajas, sino en la microbiota intestinal, los microorganismos que viven en nuestro intestino.

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Esta colombiana investiga la microbiota. Está entre los latinos más influyentes de 2026

“Estoy segura que los lectores han escuchado mucho sobre este tema en redes sociales, porque ahora hay mucha gente que habla sobre probióticos o detoxificación”, dice.

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Lo que quiere entender Porras, y para lo que trabaja desde los laboratorios de la Universidad de Florida (Estados Unidos), donde es docente, es más complejo que un rompecabezas: qué sucede al interior de nuestros cuerpos para que un microbio resulte dañino o inofensivo.

Fue una pregunta que empezó a hacerse desde que inició su formación como ingeniera biomédica en la Universidad de Texas, en Austin, Estados Unidos, donde se graduó en 2011. Luego empezó a investigar este tema más a fondo mientras realizaba su maestría y doctorado, también en esa ingeniería, en la Universidad de Wisconsin Madison.

Durante ese camino, ha realizado varias investigaciones sobre, por ejemplo, cómo el colesterol elevado puede afectar una de las válvulas del corazón y contribuir a las primeras etapas de la enfermedad valvular. Estas han sido publicadas en importantes revistas científicas como PNAS y Journal of the American Heart Association.

Gracias a esos trabajos, recientemente fue elegida como una de los 101 latinos y latinas más influyentes de 2026, de la revista estadounidense Latino Leaders Magazine, especializada en liderazgo de la comunidad latina desde hace 25 años.

Es la única científica colombiana que aparece, y comparte páginas con figuras del entretenimiento y el deporte como Lionel Messi o Bad Bunny.

Más allá del trabajo científico de la bumanguesa, la revista destaca que es “una defensora de la comunidad científica inclusiva y de una mayor representación de las latinas en STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)… Inspira a la próxima generación de científicos mientras aborda los desafíos de salud global”.

Por esta misma razón, en 2022 fue incluida en “If Then, She Can – The Exhibit”, una exposición del Smithsonian, el complejo de museos, educación e investigación más grande del mundo, que reunió estatuas de mujeres dedicadas a Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Fue una de las 12 latinas incluidas y la única colombiana.

La iniciativa destacó que el trabajo de Porras tiene un componente de diversidad e inclusión que trabaja para conectar la ciencia con comunidades de Estados Unidos y Latinoamérica y promover la participación de grupos subrepresentados en la investigación científica.

Para Porras, estos reconocimientos son una “gran motivación para seguir trabajando y abriendo puertas para que otros colombianos, colombianas y latinoamericanos puedan también contribuir y aportar sus voces diversas a la ingeniería biomédica y a la ciencia”.

Ana María Porras hizo su formación académica en Estados Unidos. Foto: Cortesía

Su interés por los microorganismo

El aporte de Porras se ha centrado en la microbiota intestinal. “Sabemos que las bacterias influyen en la salud de los seres humanos, pero todavía falta mucho conocimiento para entender exactamente qué es lo que esas bacterias están haciendo”, dice Porras.

Para hacerlo han buscado herramientas alternativas desde la ingeniería. “En la biomedicina normalmente se usan muchos modelos animales, como ratones. Aunque esto nos ayuda a entender cómo funcionan los organismos, también hay limitaciones éticas. Por eso, intentamos crear réplicas de los tejidos y los órganos humanos en el laboratorio y así poder estudiar cómo interactúan las bacterias con esos tejidos”, explica.

Su interés principal es comprender cómo los microbios interactúan con la matriz extracelular humana, “que es todo lo que está por fuera de la célula en un tejido”. Junto a sus estudiantes y colegas se han concentrado en enfermedades como colon irritable y enfermedades intestinales. “También estudiamos cómo las bacterias influencian otros órganos que están lejos de los intestinos como la válvula aórtica o el corazón. Por esto también estudiamos enfermedades cardiovasculares”.

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El trabajo que ha realizado hasta ahora le ha permitido entender que existe una correlación entre la microbiota y las enfermedades. Sin embargo, a sus 38 años, aún tiene varias preguntas por responder.

“No sabemos exactamente cuáles son esas moléculas específicas que están liberando los microorganismos para que lleguen a otros órganos, como el corazón y generen enfermedades como la aterosclerosis”, afirma.

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También cree que hay otra tarea pendiente: llevar esa investigación al contexto latinoamericano. “La microbiota de nosotros los latinos está sub-estudiada y no sabemos si lo que hemos aprendido en otros contextos, como Europa o Estados Unidos, aplica también para nuestros países. Es algo que poco a poco vamos aportando un granito de arena”.

De Bucaramanga, a Estados Unidos

Aunque hoy Porras sabe que quiere dedicar su tiempo a responder esas preguntas, cuando se graduó del colegio La Quinta del Puente, en el año 2005, no tenía claro qué quería estudiar. Por un momento pensó que se inclinaría por la biología marina, aunque no le hizo mucha gracia la idea de, probablemente, interactuar con tiburones.

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Las otras opciones eran matemáticas o docencia. Tanto en primaria como bachillerato dictaba asesorías a sus compañeros quienes llegaban hasta su casa a estudiar, mientras sus padres trabajaban en la Universidad Industrial de Santander (UIS) como profesores.

“La docencia siempre estuvo en todo lo que hacía. Pero además, mis papás y muchas primas mayores que yo son ingenieras”, menciona Porras. Aun así, era un campo que tampoco le convencía. Sin embargo, eso cambió días antes de viajar a un intercambio en Alemania, cuando descubrió que existía un pregrado que combinaba dos de las áreas que más le interesaban: la ingeniería y la biología.

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“A mi mamá la invitaron a la Universidad de Antioquia, donde le hablaron de la ingeniería biológica. Desde ese momento empezamos a investigar y llegamos a la ingeniería biomédica, que es la ingeniería aplicada a la medicina”, cuenta hoy Porras.

Para esos años (2005-2006) eran muy pocas las universidades del país que contaban con un pregrado en esta área y por eso tomó la decisión de irse a Estados Unidos. “Quizá, si hubiese estudiado en Colombia, la historia habría sido muy diferente”, reflexiona.

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Ahora es docente y directora del laboratorio de Interacciones Tejido-Microbio de la Universidad de Florida, pero también ha tenido acercamientos con universidades del país. Afirma que dentro de poco publicará un artículo que hicieron con investigadores de la Universidad de La Sabana sobre microbiota en un grupo pequeño de niños en Colombia. Dice que es su manera de contribuir a la región, pero también está segura de que aún “falta muchísima tela por cortar”.

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