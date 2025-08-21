Así se ven la Tierra y la Luna a 290 millones de kilómetros de distancia

La sonda Psyche de la NASA capturó imágenes de la Tierra y nuestra Luna desde una distancia de unos 290 millones de kilómetros en julio de 2025. Foto: NASA/JPL-Caltech/ASU

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En octubre de 2023, desde el Centro Espacial Kennedy, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés), lanzó la sonda Psique con el objetivo de rastrear nuestro sistema solar en dos vueltas.

Actualmente, la sonda se dirige hacia Psique, un asteroide rico en metales. Aunque su llegada está prevista para 2029, los científicos a cargo de esta misión se llevaron una sorpresa hace algunos días.

El 20 y 23 de julio, dos cámaras gemelas de la nave espacial se dirigieron hacia la Tierra y captaron múltiples imágenes de larga exposición. En ellas se observan a los dos cuerpos, “que aparecen como puntos brillantes con la luz solar reflejada en medio de un campo de estrellas en la constelación de Aries”, señaló recientemente la agencia espacial.

Justamente, la NASA dio a conocer las imágenes hace unos días, luego de que el equipo de la misión revisará los instrumentos científicos de la nave espacial. Estas imágenes hacen parte de las pruebas que se hacen de los equipos de Psique.

“A la hora de elegir los objetivos para las pruebas y la calibración del generador de imágenes, los científicos buscan cuerpos que brillen con la luz solar reflejada, tal y como lo hace el asteroide Psique. También buscan objetos que tengan un espectro con el que estén familiarizados, para poder comparar los datos telescópicos o espaciales previos de esos objetos con lo que observan los instrumentos de Psique”, explicó la NASA a través de un comunicado.

De hecho, a inicios de año, la sonda ya había dirigido sus lentes hacia Júpiter y Marte para calibrar sus equipos, ya que estos planetas tienen un espectro más rojizo que los tonos azules de la Tierra. La agencia espacial aseguró que esta calibración “también resultó en un éxito”.

Frente a la misión general de Psique, Bob Mase, director del proyecto de la misión en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, aseguró que están en marcha y que todo funciona correctamente. “Estamos en camino de sobrevolar Marte en mayo de 2026 y estamos llevando a cabo todas las actividades previstas para el viaje”, concluyó Mase.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬