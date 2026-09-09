Asociaciones científicas “preocupadas” por reducción de presupuesto para Minciencias en 2027

De acuerdo con las asociaciones, el presupuesto de Minciencias se reduciría en un 9,8 % frente a 2026. Foto: Getty Images/iStockphoto - porteador

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Cuatro asociaciones científicas y universitarias publicaron un comunicado en la tarde de este martes 8 de septiembre manifestando su preocupación ante la reducción de presupuesto que tendría el Ministerio de Ciencia durante 2027, de acuerdo con el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno de De la Espriella hace unas semanas.

La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN), la Academia Colombiana de Ciencias Económicas (ACCE), la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN) y la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (Avanciencia) “expresamos nuestra preocupación ante el anuncio de una reducción del 9.8% en el presupuesto total de MinCiencias y del 10.89% en el rubro de inversión en ciencia, tecnología e innovación para 2027″, señalaron las organizaciones en el documento.

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Aunque las organizaciones reconocieron los desafíos fiscales que enfrenta el país, hicieron un llamado para que, durante el debate del presupuesto, se valore “el carácter estratégico de la inversión en ciencia, tecnología e innovación para el desarrollo económico y social de Colombia y para la capacidad del país de responder a sus principales desafíos”.

Para las asociaciones, la inversión sostenida en ciencia, tecnología e innovación “constituye un factor estratégico para el desarrollo económico y social de las naciones”. De acuerdo con las organizaciones, explicaciones académicas en los últimos años han demostrado que superar los problemas y limitaciones de un país también pasa por una política firme y decidida de inversión en investigación y desarrollo.

“Una eventual reducción de los recursos para la investigación en un contexto de crecientes retos globales puede generar incertidumbre entre investigadores, universidades, centros de investigación, empresas innovadoras y jóvenes científicos”, señalaron las asociaciones.

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Otros de los impactos, a los ojos de las cuatro organizaciones, son la posible limitación de la formación de talento altamente calificado, el debilitamiento de la generación de conocimiento y la restricción de la capacidad del país para competir en una economía cada vez más basada en la innovación.

Por estas razones, mientras el debate del presupuesto sigue estancado en las comisiones económicas, que deberán aprobar el monto total del presupuesto antes del 15 de septiembre, las asociaciones científicas y universitarias le hicieron un llamado al gobierno de Abelardo de la Espriella para analizar “alternativas que permitan proteger y fortalecer la inversión en ciencia, tecnología e innovación”.

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“El fortalecimiento de la productividad, la soberanía tecnológica y el desarrollo sostenible requiere sostener y fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas del país. Las reducciones de financiación pueden generar efectos de largo plazo en términos de la capacidad de innovación, el crecimiento económico y el bienestar de sus ciudadanos”, le recordaron las organizaciones al gobierno nacional.

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