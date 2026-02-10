¿Un asteroide podría impactar la Luna en 2032? Esto es lo que saben los científicos

La nueva foto del asteroide 2024 YR4. Foto: ESA

El conocido asteroide 2024 YR4 vuelve a robar un poco de atención de los medios. Descubierto el 27 de diciembre de 2024 por el telescopio ATLAS (siga de “Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides”) en Río Hurtado, Chile, fue protagonista durante meses en noticias y rumores por su pequeña posibilidad de impactar la Tierra el 22 de diciembre de 2032. Ahora, los científicos están señalando que, lejos de la Tierra, el asteroide podría chocar contra la Luna.

Pero antes, un dato: el asteroide tiene entre 53 y 67 metros de diámetro. Según los científicos, un asteroide de este tamaño impacta la Tierra, en promedio, solo una vez cada pocos miles de años y causaría graves daños a una ciudad o región.

En marzo de 2025, los astrónomos descartaron un impacto con la Tierra en 2032. Sin embargo, las observaciones finales del asteroide no lograron descartar otra posibilidad intrigante: un impacto lunar. Investigadores de la ESA (Agencia Espacial Europea) cifran en aproximadamente un 4% la posibilidad de que 2024 YR4 impacte la Luna el 22 de diciembre de 2032. Y esa posibilidad, dice la agencia, “ha aumentando lentamente a medida que el asteroide desaparece de la vista”.

Sin embargo, y en un dato que no hay que olvidar, esto significa que hay un 96% de posibilidades de que el asteroide no impacte la Luna. ¿Cuándo lo sabremos con seguridad? Los científicos de la ESA responden: “Como el asteroide está ahora demasiado lejos para estudiarlo más, esta probabilidad permanecerá sin cambios hasta que vuelva a ser visible en junio de 2028, o hasta que sea posible una ventana de observación estrecha con el telescopio espacial James Webb”

Cuando vuelva a ser visible, se realizarán entonces observaciones y no pasará mucho tiempo antes de que los astrónomos determinen con seguridad si el asteroide impactará, o mucho más probablemente, no, la Luna en el año 2032.

¿Qué pasaría si impacta?

“Un impacto lunar sigue siendo poco probable y nadie sabe cuáles serían exactamente sus efectos”, afirma Richard Moissl, científico de la ESA citado por esa agencia. Moissl explica que es “muy raro” que un asteroide así impacte la Luna, “y es aún más raro que sepamos de antemano que lo ha hecho”. Pero de hacerlo, probablemente sería visible incluso desde la Tierra, “por lo que los científicos estarán muy entusiasmados con la posibilidad de observarlo y analizarlo”.

Es muy posible que el impacto dejaría un nuevo cráter en la superficie del satélite natural de la Tierra. “Sin embargo, no podríamos predecir con precisión cuánto material sería arrojado al espacio ni si llegaría a la Tierra”, agregan los investigadores. Lo claro es que en los próximos años, y a medida que la humanidad busca establecer una presencia prolongada en la Luna, monitorear el espacio en busca de objetos que puedan impactar allí será cada vez más importante.

¿Por qué todo esto es interesante y diferente respecto a la Tierra? Porque los objetos pequeños se queman en la atmósfera terrestre como meteoros, pero la Luna carece de esta especie de “escudo” (la atmosfera). Esto provoca que objetos que pueden ser de apenas unas decenas de centímetros podrían representar “un peligro significativo para los astronautas y la infraestructura lunar”.

Los investigadores recomiendan seguir los enlaces a continuación para obtener más información sobre otras actividades de defensa planetaria de la ESA, como el Centro de Coordinación de Objetos Cercanos a la Tierra(NEOCC); los telescopios de estudio de asteroides Flyeye; la misión Hera, que convertirá la desviación de asteroides en una técnica bien comprendida y repetible para la defensa planetaria; y la misión Ramsés para interceptar y explorar el infame asteroide Apophis cuando pase de manera segura cerca de la Tierra en 2029.

