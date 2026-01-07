Logo El Espectador
Científicos aseguran que esta famosa luna de Júpiter no tiene vida, como se creía

Europa, uno de los satélites naturales más estudiados en el sistema solar, no tendría las condiciones necesarias para albergar vida.

Redacción Ciencia
07 de enero de 2026 - 08:25 p. m.
Actualmente hay dos misiones que buscan estudiar las condiciones de Europa.
Actualmente hay dos misiones que buscan estudiar las condiciones de Europa.
Foto: NASA
Durante años, la ciencia ha dedicado varios esfuerzos a estudiar a Europa, una de las lunas de Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar.

De hecho, actualmente hay dos misiones activas que se encuentran en camino hacia este planeta para estudiar sus características y tener nueva información, entre otras, de Europa.

Se trata de Clipper, a cargo de la NASA y con miras a llegar a esta región del sistema solar hacia 2030, y de JUICE, a cargo de la Agencia Espacial Europea y que se espera que llegue allí en 2031.

El interés que se ha despertado con esta se debe a su superficie rocosa y congelada, que ha llevado a especular que bajo esta se encuentre un gran océano de agua salada y, con esto, la posibilidad de albergar vida.

Sin embargo, un estudio publicado recientemente en Nature Communications plantea algunas dudas sobre esta teoría. “Es poco o nada probable”, dicen los investigadores, que haya actividad con la que sea posible la existencia de vida en el fondo marino de Europa.

Una de las razones por las que se ha creído que la luna puede albergar vida es la gran actividad que ha logrado observarse. Se cree que las condiciones que la generan pueden ser similares a las que han hecho posible la vida en la Tierra.

Pero, los científicos sostienen otra cosa. “las reacciones agua-roca oceánicas que tienen lugar hoy en día probablemente se limiten al flujo de fluidos a través de los primeros cientos de metros del fondo marino”, pero no a una actividad que indique la presencia de vida.

Esta investigación plantea un nuevo punto de vista en el estudio de Europa y las hipótesis sobre si es posible la vida en otros planetas de nuestro sistema solar.

