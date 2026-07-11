Científicos crean un “traje de buceo” que le permite a las cucarachas caminar bajo el agua

Este fue el dispositivo elaborado por el equipo de ingenieros. Foto: Universidad Tecnológica de Nanyang (NTU))

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Un grupo de ingenieros desarrolló un pequeño traje de buceo impermeable para cucarachas cíborg (insectos vivos equipados con pequeños componentes electrónicos), con el objetivo de que puedan sobrevivir y desplazarse bajo el agua durante hasta tres horas y así poder ser utilizadas en futuras misiones de búsqueda y rescate en zonas de desastre.

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Este nuevo experimento fue descrito por los investigadores en la revista Nature Communications , en la que explicaron que el dispositivo podría ampliar las capacidades de estos insectos. Esto es posible gracias a que el traje cuenta con un generador de oxígeno incorporado y varios tubos de silicona que llevan el gas directamente a los espiráculos, que son los pequeños orificios a través de los cuales respiran las cucarachas.

Los investigadores detallaron en el artículo que estos tubos de silicona llevan el oxígeno directamente a los espiráculos torácicos, mientras que los abdominales, ubicados en la parte inferior del cuerpo, absorben el oxígeno que permanece dentro del traje. Además, aclararon que estos artefactos pueden ponerse y retirarse sin causar dolor ni daño a los insectos.

Este sistema fue diseñado para ayudar a las cucarachas a sobrevivir en condiciones con poco oxígeno y en entornos sumergidos. Shinjiro Umezu, coautor del estudio y profesor de la Facultad de Ciencias Creativas e Ingeniería de la Universidad de Waseda, en Japón, explicó en un comunicado que lo consiguieron gracias al método que emplearon, el cual “combina una cubierta impermeable y flexible con un generador químico de oxígeno sencillo pero fiable”.

De acuerdo con el investigador, estas condiciones “permiten que el insecto conserve su movilidad natural a la vez que se le protege de un entorno en el que normalmente no podría sobrevivir”.

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Uno de los principales retos durante el desarrollo del dispositivo, añadió Umezu, fue crear un sistema que “fuera lo suficientemente pequeño, ligero y flexible para que el insecto pudiera llevarlo puesto, a la vez que produjera suficiente oxígeno para el movimiento subacuático de larga duración”.

Hirotaka Sato, coautor del estudio y profesor de la Escuela de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Singapur, ha estudiado durante años las posibles aplicaciones de los insectos cíborg y anotó que este traje “funciona como el tanque de oxígeno que usan los buceadores humanos”.

Este traje fue probado en una cucaracha gigante de Madagascar (Gromphadorhina portentosa) equipada con componentes electrónicos, que posteriormente fue introducida en un tanque de agua. Luego, los investigadores la ubicaron dentro de un tubo de plástico que simulaba un ambiente sumergido y con bajos niveles de oxígeno.

Los resultados mostraron que el insecto pudo caminar bajo el agua durante un periodo de hasta tres horas. En la investigación, los ingenieros recordaron que este tipo de insectos cíborg pueden utilizarse en operaciones de búsqueda y rescate para explorar zonas de difícil acceso. De hecho, estos animales participaron en las labores de búsqueda y rescate realizadas en Myanmar, luego del terremoto de magnitud 7,7 registrado en marzo de 2025.

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Ahora, entre los próximos planes del equipo están incorporar sensores y un sistema de navegación al traje, así como evaluar el diseño en entornos que simulen zonas de desastre.

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