¿Quién es Nathalia Otálora, primera mujer en comandar el buque científico ARC Simón Bolívar?

Nathalia Otálora, Capitán de Fragata y Segunda Comandante al mando del buque de investigación científico marino más grande de Colombia. Foto: Cortesía

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En Cartagena, en la base naval ARC “Bolívar”, se llevó a cabo la ceremonia de relevo del comando del Buque de Investigación Científica Marina ARC Simón Bolívar. Durante el evento, la Capitán de Fragata Nathalia María Otálora Murillo recibió el mando entregado por el Capitán de Navío Carlos Andrés Torres Caraballo, convirtiéndose en la primera mujer en asumir el comando de esta embarcación.

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El liderazgo del capitán Torres Caraballo se caracterizó por apostarle al fortalecimiento de las capacidades científicas, hidrográficas y operacionales de esta embarcación, que ha estado al servicio del Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe (CIOH). Además, en febrero de 2026, fue pieza clave para la XII Expedición Antártica, donde iban 98 personas a bordo.

Ahora, el capitán Torres Caraballo será el subdirector de la Escuela Naval de Cadetes “Almirante Padilla”. En un comunicado, la Armada explicó que el comando del ARC Simón Bolívar quedará conformado por el capitán de Fragata Alberto José Rebolledo Lozano, segundo comandante; capitán de Corbeta Jason Enrique Pino Navarro, jefe del Departamento de Ingeniería; capitán de Corbeta Josedy Juan Herrera Mejía, jefe del Departamento de Operaciones; capitán de Corbeta Francisco Javier Torres Ramírez, jefe del Departamento de Cubierta y Laboratorios; y el teniente de Corbeta Santiago Vanegas Tuberquia; jefe del Departamento de Logística.

⚓ Nathalia Otálora, primera mujer en comandar el ARC Simón Bolívar

La Capitán de Fragata Nathalia Otálora, una mujer militar de 41 años, se desempeñaba como Capitán de Fragata, un rango superior en los oficiales de la Armada, y segunda comandante al mando del buque de investigación científico marino más grande de Colombia. Su fascinación por la vida militar, como contó Isabella Bernal Vega en este artículo, surgió cuando era niña después de ver Hombres de Honor, un popular programa que conquistó la televisión colombiana en la década de los 90.

Desde Ibagué, su ciudad natal, soñaba todos los días con entender el océano, una fascinación que la llevó a los 17 años a inscribirse en la Escuela Naval para estudiar oceanografía física. Su trabajo y dedicación la llevaron, años después, a conformar la quinta generación de mujeres que navegan en barcos de alto calado como oficiales de la Armada de Colombia.

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Hoy ha sido una de las piezas clave en el buque ARC Simón Bolívar. De hecho, fue la responsable de que durante los 123 días que duró la XII Expedición Antártica, las 98 personas a bordo contaran con un bienestar adecuado. “Cuando la tripulación está en equilibrio, vamos seguros”, decía en ese entonces, resaltando la importancia de que las decisiones que toma sobre la alimentación a bordo son importantes para el rendimiento, la cohesión y la operación del buque.

Además de su labor en el ARC Simón Bolívar, entre 2021 y 2022 se encargó de dirigir el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Pacífico. Es máster en Estrategia y Geopolítica y en Oceanografía.

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