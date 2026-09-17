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¡Científicos descubren una nueva especie de gato silvestre! No sucedía hace 100 años

Hasta ahora, se creía que solo existía un único grupo de gatos silvestres. Pero un estudio basado en el ADN permitió descubrir una nueva especie, y determinar que varias subespecies eran en realidad especies nuevas. 

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Daniela Bueno
Daniela Bueno
17 de septiembre de 2026 – 03:00 p. m.
Nueva especie de gato silvestre: Leopardus tilcayo
Un ejemplar de Leopardus tilcayo reside en el Refugio de Vida Silvestre Senda Verde, en la región de Yungas, Bolivia. Este animal es el único individuo conocido de la especie que vive en cautiverio protegido. Llegó al santuario alrededor de 2017 tras ser entregado por una familia local que lo había mantenido en su hogar.
Foto: Fernando FAciole/National Geographic

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Cada año, la ciencia incorpora miles y miles de especies nuevas al registro de la biodiversidad. Aunque no todas llegan a ser noticia,   son alrededor de 16.000 al año, según un estudio publicado a finales de 2025, que analizó los registros entre 2000 y 2020. Aunque es un número enorme , no en todos los grupos los hallazgos son igual de frecuentes. En algunos, encontrar y describir una especie nueva es un acontecimiento extraordinario. Es el caso de los gatos silvestres. 

Hasta ahora, se creía que estos felinos, también conocidos como gatos…

Daniela Bueno

Por Daniela Bueno

dbueno@elespectador.com
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