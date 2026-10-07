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¿Cómo eran los primeros grupos que habitaron lo que hoy es Colombia? Este libro lo cuenta

Un libro que llegará al país en las próximas semanas reúne lo que sabemos sobre los primeros pobladores de lo que hoy llamamos Colombia. Son unas 400 generaciones de historia, con rastros de gente que enterraba a sus muertos en círculo, pintaba danzas en las paredes del Guaviare e intervino los bosques que hoy intentamos proteger.

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Fernán Fortich
Fernán Fortich
Pinturas de megafauna que corresponderían a la Edad de Hielo en La Lindosa.
Pinturas de megafauna que corresponderían a la Edad de Hielo en La Lindosa.
Foto: Credit…Iriarte et al., Royal Society B 2022;

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¿Cómo eran los primeros grupos y personas que habitaron nuestro territorio? La pregunta se la han hecho arqueólogos y antropólogos, pero para responderla se enfrentan a un desafío: en el trópico las condiciones climáticas dificultan que se conserven restos humanos, así como los desechos como productos de sus actividades. Y, por otro lado, esas primeras poblaciones consistían en pequeños grupos, que dejan menos rastros.

Pero que sea difícil no significa que sea imposible. En los últimos años, se han realizado varias investigaciones, así como…

Fernán Fortich

Por Fernán Fortich

fernanfortichr ffortich@elespectador.com
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