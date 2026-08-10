¿Cuánto duró el terremoto del 10 de agosto en Colombia? El SGC explica las razones

Un temblor de magnitud 7,4 sacudió gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), y las autoridades informaron de daños en varias ciudades como Manizales, Cali y Pereira. Foto: EFE - Ernesto Guzmán

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Servicio Geológico Colombiano (SGC), por medio de sus redes sociales, respondió las principales preguntas que les han surgido a los colombianos tras el terremoto de magnitud 7,4, que se registró en la mañana de este lunes, 10 de agosto, y que ha dejado al menos 100 víctimas mortales.

(Lea: Sismo del 10 de agosto es el de mayor magnitud durante la última década en Colombia: SGC)

Una de las principales dudas que ha surgido gira en torno al tiempo que duró el temblor, que tuvo como epicentro San José del Palmar, en Chocó. Sobre este tema, el SGC explicó que no hay una sola respuesta, ya que “cuando hablamos de la duración de un sismo, podemos estar hablando de tres cosas diferentes”.

La primera de ellas, dijo, es el tiempo en que las personas sentimos el sismo. Luego está el tiempo en el que lo registran los instrumentos de la entidad y, finalmente, el tiempo que dura el movimiento de la falla que lo origina.

Para entenderlo mejor, el SGC aclaró que lo primero que se debe tener en cuenta son los instrumentos, pues para monitorear la actividad sísmica emplean sismómetros, los cuales son capaces de registrar movimientos del suelo que las personas no alcanzamos a percibir.

(Puede leer: Falso: Ideam no ha alertado réplicas del sismo de este 10 de agosto)

Es por esta razón que, mientras una persona puede sentir un sismo durante algunos segundos, las estaciones pueden registrar sus ondas durante varios minutos. La entidad agregó que, de hecho, en el país todos los días ocurren sismos que los instrumentos detectan, pero que las personas no lo perciben.

Entonces, ¿cuánto tiempo realmente lo sentimos? De acuerdo con el SGC, esto puede cambiar de una persona a otra y depende de factores como la distancia al hipocentro, que es el lugar en el interior de la Tierra donde comienza la ruptura, las características del terreno o la construcción en la que se encuentre la persona.

Además, en aquellos terrenos conformados por rocas más rígidas, las ondas sísmicas suelen amplificarse menos. Pero los que cuentan con un suelo más blando pueden amplificar el movimiento y hacer que se perciba durante más tiempo.

Para este caso, las estaciones de monitoreo más cercanas al epicentro registraron que había tenido una duración entre 90 segundos y dos minutos de movimiento significativo. Si bien varias personas sintieron que había tenido una mayor duración, el SGC explicó que se debe a que “nuestra percepción del movimiento depende de todas las condiciones que mencionamos anteriormente”.

(Le puede interesar: Así fue el terremoto en Colombia: reportan decenas de muertos, derrumbes y medidas)

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬