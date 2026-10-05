Debemos garantizar algo elemental a nuestros investigadores: acceso al conocimiento

Hoy, buena parte de las universidades y centros de investigación colombianos deben destinar recursos importantes para pagar revistas científicas, bases de datos e índices especializados. Para las instituciones con presupuestos más limitados, esto significa una decisión difícil:…

Un país competitivo necesita buena educación, buena ciencia y buena innovación. Pero ninguna de ellas prospera si profesores, estudiantes, investigadores y centros de desarrollo tecnológico no pueden acceder al conocimiento científico que el mundo produce cada día.

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Hoy, buena parte de las universidades y centros de investigación colombianos deben destinar recursos importantes para pagar revistas científicas, bases de datos e índices especializados. Para las instituciones con presupuestos más limitados, esto significa una decisión difícil: pagar por información indispensable o invertir esos mismos recursos en laboratorios, equipos, jóvenes investigadores, becas y proyectos de innovación.

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La Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (ACCEFYN) considera que Colombia puede hacerlo mejor.

La información científica debe entenderse como una infraestructura nacional de conocimiento, semejante en importancia a las redes digitales, los laboratorios o las grandes bibliotecas públicas. Su acceso no debería depender del tamaño de una universidad ni de la región en la que se encuentre un investigador.

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El Banco de la República tiene una reconocida tradición cultural y científica y una de las redes bibliotecarias más importantes del país. Con los ajustes legales que correspondan y respetando plenamente su autonomía, Colombia debería estudiar la posibilidad de que el Banco adquiera o licencie periódicamente, mediante negociación nacional, las principales colecciones científicas internacionales para ponerlas al servicio de universidades y centros de investigación e innovación.

No se trata simplemente de trasladar una cuenta de un lugar a otro. Se trata de negociar como país, aprovechar economías de escala y liberar recursos institucionales para destinarlos a producir conocimiento, formar talento e innovar.

Por eso ACCEFYN ha propuesto que esta estrategia sea incluida en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. El Plan es la oportunidad para convertir una necesidad dispersa en una política de Estado y promover los ajustes legislativos e institucionales que la hagan sostenible.

Colombia necesita investigadores capaces de competir con los mejores del mundo. Para lograrlo, primero debemos garantizarles algo elemental: acceso al conocimiento con el que compite el mundo.

*Presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales

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