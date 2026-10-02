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Las ondas de radio de un exoplaneta tienen emocionados a los científicos

Astrónomos detectaron emisiones que parecen provenir de una aurora en Beta Pictoris b. De confirmarse, sería el primer campo magnético hallado fuera de nuestro sistema solar.

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Jonathan O’Callaghan / The New York Times
Ilustración del sistema Beta Pictoris, con tres exoplanetas gigantes gaseosos, a 63 años luz de la Tierra.
Ilustración del sistema Beta Pictoris, con tres exoplanetas gigantes gaseosos, a 63 años luz de la Tierra. Allí, astrónomos detectaron emisiones de ondas.

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Astrónomos detectaron emisiones que parecen provenir de una aurora en Beta Pictoris b. De confirmarse, sería el primer campo magnético hallado fuera de nuestro sistema solar.

Más información: Vídeo ganador del concurso de fotografía científica de Nikon desata críticas: ¿es IA?

Las ondas de radio que emanan de un planeta alienígena podrían ofrecer una nueva herramienta en la búsqueda de vida en otras partes del universo.

Los astrónomos han detectado estas ondas provenientes de lo que parece ser una aurora en los polos de Beta Pictoris b, un planeta que orbita una estrella a más de 63 años luz de la Tierra. Según el equipo de investigación, la…

Por Jonathan O’Callaghan / The New York Times

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