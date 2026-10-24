Describen una nueva especie de planta de los Andes y la nombran en honor a Lionel Messi

Los autores del estudio, publicado en la revista Phytotaxa, fueron Paúl Gonzáles, investigador del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú; Rolando Uría, docente e…

Un grupo internacional de científicos describió una especie de planta nueva para la ciencia y decidió nombrarla en honor al futbolista argentino Lionel Messi. La planta, que produce una flor de colores celeste y blanco, crece en las laderas rocosas de la cordillera de Los Andes, entre los 2.000 y 2.400 metros sobre el nivel del mar, en Perú.

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Los autores del estudio, publicado en la revista Phytotaxa, fueron Paúl Gonzáles, investigador del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Perú; Rolando Uría, docente e investigador independiente en Argentina; y Jean Capcha-Ramos, de la organización Huarango Nature, también en Perú.

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Una imagen de la planta registrada en una plataforma de ciencia ciudadana llamó su atención y fue el punto de partida para hacer su análisis. Entre 2023 y 2025, el equipo adelantó exploraciones de campo en quebradas rocosas de la región, recolectando varios ejemplares. En total, los investigadores midieron más de diez flores maduras haciendo uso de microscopios, con el fin de identificar sus particularidades morfológicas. Además, compararon las muestras que tomaron con especímenes de colecciones de herbarios tanto nacionales como internacionales.

De ese modo, pudieron concluir que se trata de una especie desconocida hasta ahora, a la cual denominaron Salvia messii. Según detallaron en su estudio, es un arbusto aromático, de la familia botánica Lamiaceae, que puede alcanzar hasta un metro y medio de altura. A los científicos, los pétalos de su flor, de color celeste y blanco, les recordaron a la bandera de Argentina y, en ese sentido, nombraron la planta en honor a uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo.

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“El nacimiento oficial de la Salvia messii es un motivo de orgullo regional, un reconocimiento a la trayectoria indiscutible de Lionel Messi y un llamado a valorar la enorme cantidad de tesoros naturales que la cordillera aún esconde y que necesitan protección para seguir existiendo”, escribió Rolando Uría en el periódico La Nación, de Argentina.

En efecto, los investigadores hallaron que la especie tiene una distribución limitada; se encuentra en unas seis localidades de los departamentos de Lima e Ica, por lo que decidieron catalogarla como En Peligro de extinción. Algunas de las amenazas que enfrentan sus ecosistemas son los incendios frecuentes, así como las sequías y la construcción de carreteras. Por ahora, y frente al riesgo de que la planta desaparezca, el equipo ha propuesto conservar sus semillas en bancos de germoplasma, con el fin de garantizar su supervivencia.

“El descubrimiento de S. messii en matorrales ecotonales que rodean la cadena de bosques relictos andinos occidentales evidencia que este hábitat representa un centro de endemismo y diversificación vegetal hasta ahora poco estudiado”, apuntaron los autores del estudio.

Este no es el primer ser vivo que es nombrado en homenaje a Lionel Messi. De hecho, en 2024, el deportista fue reconocido por los Récord Guinness al ser el futbolista con más especies, cinco para ese entonces, que llevan su nombre. Estas (todas descubiertas en Argentina) son Liolaemus messii, un lagarto; Acanthogonatus messii, una araña excavadora; Discinisca messi, una especie fósil de braquiópodo; Vultur messii, un cóndor descrito a partir de fósiles; y Cercopemyces messii, un tipo de hongo del bosque nuboso andino.

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