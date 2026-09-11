Descubren 10 nuevas especies de extraños gusanos marinos que se ramifican como árboles

Hasta la fecha, solo se habían identificado tres especies de estos gusanos. Pero, al combinar la…

Un grupo de científicos, dirigidos por la Universidad de Gotinga (Alemania), descubrieron que unos extraños gusanos marinos son mucho más diversos y evolutivamente complejos de lo que se creyó por más de 147 años. El equipo analizó las colecciones de museos donde se encuentran los gusanos marinos ramificados: unos anélidos poco comunes que viven ocultos en el interior de esponjas marinas y cuyos cuerpos se ramifican repetidamente, como árboles.

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Hasta la fecha, solo se habían identificado tres especies de estos gusanos. Pero, al combinar la secuenciación de ADN de especímenes de museo con muestras recién recolectadas y análisis anatómicos detallados, los investigadores descubrieron diez nuevas especies.

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De acuerdo con la Universidad de Gotinga, oficialmente Georg-August-Universität Göttingen, los gusanos ramificados son de los animales más extraños conocidos por la ciencia. A diferencia de los gusanos típicos, estos poseen una única cabeza de la que surge una red de ramificaciones similar a un árbol.

Estas especies viven en simbiosis con las esponjas, donde su inusual arquitectura corporal les permite extenderse por todo el organismo anfitrión (las esponjas).

Los investigadores recolectaron especímenes y los compararon con el material de museos de hace décadas. “Algunas de las esponjas que albergaban estos gusanos procedían de la colección Senckenberg y datan de 1914”, señala la Dra. Ekin Tilic, del Instituto de Investigación y Museo de Historia Natural Senckenberg de Fráncfort y coautora del estudio publicado en Zoological Journal of the Linnean Society.

Como resultado, descubrieron que los gusanos ramificados constituyen un grupo evolutivo diferenciado que comprende dos linajes principales: un grupo pertenece al género Ramisyllis, y otro Cladosyllis, que es totalmente nuevo.

Esta es una de las muchas especies de esponjas que sirven de hospedador para gusanos ramificados. Se trata de *Crateromorpha meyeri*, una esponja de aguas profundas que habita en Okinawa, Japón. En este primer plano de su abertura principal se aprecian unos filamentos semitransparentes: una señal de que en su interior vive *Cladosyllis*, un género de gusano ramificado recién identificado. Foto: Naoto Jimi

Además, el equipo identificó trece formas distintas de gusanos ramificados, incluidas al menos diez especies probablemente nuevas distribuidas por el Indo-Pacífico, el mar Rojo y Nueva Zelanda. El estudio sugiere que la especialización en diferentes esponjas anfitrionas desempeñó un papel clave en la diversificación y la evolución: algunas especies habitan en esponjas de aguas profundas (hasta 1.000 metros), mientras que otras viven en esponjas de aguas poco profundas.

“Durante más de un siglo, todos estos inusuales gusanos ramificados se clasificaban como una única especie de amplia distribución. Sin embargo, hemos demostrado que —al igual que sus cuerpos— su árbol genealógico presenta numerosas ramas; cada una de ellas está estrechamente asociada a una especie de esponja concreta y se localiza en zonas específicas”, afirmó el Dr. Guillermo Ponz Segrelles, coautor del estudio en un comunicado publicado por la Universidad de Gotinga.

El estudio, explica Ponz, demuestra que todos los gusanos ramificados descienden de un antepasado común, lo que implica que su extraña arquitectura corporal evolucionó una sola vez. Los investigadores también descubrieron que, a pesar de su similitud general, los dos linajes principales generan sus ramificaciones de formas distintas.

Los investigadores consideran que aún quedan muchas especies de gusanos ramificados por descubrir y que estos animales podrían constituir un modelo importante para estudiar la evolución de formas corporales complejas, la simbiosis y la biodiversidad en los ecosistemas marinos.

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