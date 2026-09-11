En Perú encontraron 38 individuos en tumbas que estuvieron intactas durante 600 años

El lugar consta de una cámara central de 1.2 metros de ancho y 5 de fondo. Para llegar allí hay una escalinata (escalera amplia), que permite descender unos 2.5 metros. Allí encontraron los restos de un individuo…

Una plataforma funeraria casi intacta, con los restos de 38 individuos, fue encontrada en la zona arqueológica de Chan Chan , en Perú. El Ministerio de Cultura de ese país dio a conocer el hallazgo que calificó de “excepcional”, pues los restos de los individuos habrían sido depositados dentro de esta plataforma hace casi 600 años.

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El lugar consta de una cámara central de 1.2 metros de ancho y 5 de fondo. Para llegar allí hay una escalinata (escalera amplia), que permite descender unos 2.5 metros. Allí encontraron los restos de un individuo con muchas piezas arqueológicas en concha y metal.

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También hay dos cámaras laterales que tienen 1.5 metros de ancho por 8 metros de largo y 3.5 metros de profundidad. Según el ministerio, en una de las cámaras no había restos óseos, pero sí algunas armas y emblemas de metal, mientras que en la otra se han registrado, hasta el momento, 20 individuos sepultados. Estos cuerpos se suman a otros 18 que se encontraron en esta plataforma funeraria. Es decir, han encontrado 38 en total.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores del Proyecto Especial Complejo Arqueológico Chan Chan (PECACH), del Ministerio de Cultura, es un individuo cuyo tratamiento funerario es muy diferente a los que se conocen de la sociedad Chimú, cuya capital era Chan Chan. En el fondo de una de las cámaras, su cuerpo fue colocado completamente extendido, una disposición inusual frente a los entierros Chimú caracterizados por posiciones flexionadas o flexionadas sentadas.

Los investigadores creen que existe la posibilidad de que fue un ritual de sacrificio o una diferencia jerárquica extrema respecto de los demás individuos enterrados en el mismo espacio. Sin embargo, esto será investigado.

“Lo que se conocía de tumbas de élite chimú hasta antes de este descubrimiento proviene de plataformas saqueadas y destruidas desde tiempos coloniales, con contextos alterados e incompletos y con objetos de valor expuestos en colecciones y museos. Ahora los arqueólogos tenemos la oportunidad de estudiar los individuos y artefactos tal y como fueron depositados dentro de esta plataforma hace casi 600 años”, destacó Jorge Meneses, arqueólogo responsable del proyecto.

El contexto material recuperado en esta plataforma funeraria evidencia que las personas allí depositadas pertenecían a sectores de alto estatus de la sociedad Chimú.

Foto: Ministerio de Cultura de Perú

Además de los restos, el hallazgo también incluye diferentes materiales. Alrededor y sobre los esqueletos se han hallado finos ornamentos y bienes ceremoniales, entre ellos orejeras, collares y tocados de metal, cajas de madera tallada con apliques metálicos, además de innumerables collares en concha marina y cuarzo.

El Ministerio dice que algunos de los individuos enterrados mostraron pigmentación roja sobre la cabeza, así como muchas de las piezas de cerámica. El pigmento rojo sagrado es usado exclusivamente en entierros de alto rango en sociedades andinas.

El hallazgo fue realizado en el conjunto amurallado Utzh An, antiguo Palacio Gran Chimú. En ese mismo lugar permanecerán mientras se realiza todo el registro previo y exhaustivo de su contexto, debido a la extrema fragilidad de las evidencias óseas y orgánicas degradadas por los siglos y la humedad costera.

Antes del levantamiento individualizado de las piezas y de las osamentas, se efectúa un proceso de fotogrametría de alta precisión. Un registrador especializado toma cientos de fotografías desde diversos ángulos, las cuales son procesadas con programas informáticos para recrear un modelo tridimensional con precisión milimétrica. Solo tras este mapeo digital exhaustivo se procede al delicado retiro manual de las evidencias, según el Ministerio de Cultura.

Chan Chan, la capital de Chimú, al norte de Perú

El Reino Chimú es una conocida sociedad que alcanzó su apogeo en el siglo XV, poco antes de caer ante los incas. Su capital, Chan Chan, ubicada en la costa norte de Perú, fue la mayor ciudad de arquitectura de tierra de la América precolombina, de acuerdo con la Unesco. “Los restos de esta vasta ciudad reflejan en su diseño una estricta estrategia política y social, enfatizada por su división en nueve «ciudadelas» o «palacios» que conforman unidades independientes”, dice la organización.

Dentro de estas unidades, hay templos, viviendas y almacenes, alrededor de espacios abiertos, junto con depósitos de agua y plataformas funerarias. Los muros de tierra de los edificios solían estar decorados con frisos que representaban motivos abstractos, así como figuras antropomórficas y zoomórficas. Alrededor de estos nueve complejos se encontraban treinta y dos recintos semimonumentales y cuatro sectores productivos dedicados a actividades como el tejido de madera y la metalurgia.

Según la Unesco, también se han hallado extensas áreas agrícolas y un sistema de irrigación remanente más al norte, este y oeste de la ciudad. “La planificación de la mayor ciudad de tierra de la América precolombina es una obra maestra absoluta del urbanismo”, describe la organización.

Chan Chan conserva todos los elementos que le confieren su Valor Universal Excepcional en un área de catorce kilómetros cuadrados, que, si bien es menor que la superficie original de la ciudad, contiene rasgos representativos de las unidades arquitectónicas, caminos ceremoniales, templos y unidades agrícolas que transmiten la importancia del sitio. Por esto, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

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