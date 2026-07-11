Hallan nueva especie de caracol marino y la llaman en honor a Vozinha, arquero de Cabo Verde

Vozinha ha construido una carrera de más de dos décadas, durante la cual ha jugado en varios clubes de Cabo Verde, Moldavia, Eslovaquia, Chipre y Portugal. Foto: EFE - Alberto Boal

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Jesús Ortea, profesor emérito de la Universidad de Oviedo, descubrió recientemente una especie hasta ahora desconocida para la ciencia. Se trata de un pequeño caracol marino de aspecto rojizo que mide cerca de cuatro milímetros y al que llamó Aldisa vozinhai, en honor a Vozinha, arquero de la selección de Cabo Verde, de 40 años.

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En su obra Historias de la Bioadversidad, el investigador español contó que la especie fue descubierta durante varias salidas de campo en el Caribe, en aguas cercanas a La Habana, Cuba, y en la isla de Guadalupe. La publicación de su trabajo coincidió con la Copa Mundial de 2026.

“Hemos elegido el nombre Vozinha en honor al arquero, quien desempeñó un papel destacado en el debut de su país en la Copa del Mundo contra los Rojos (España)”, escribió el biólogo español en la publicación.

A lo largo de su carrera, Ortea, de 75 años, ha trabajado en varias ocasiones en las aguas que rodean el archipiélago de Cabo Verde. De hecho, en 2023 el país le otorgó la Medalla al Mérito, en reconocimiento a sus contribuciones al estudio de la biodiversidad marina.

Esta no es la primera vez que el biólogo, apasionado por el fútbol, nombra una especie en honor a un futbolista. Ya lo había hecho en 2019, cuando bautizó otra pequeña especie de caracol marino en honor a Keylor Navas, exarquero de la selección de Costa Rica y del Real Madrid.

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Vozinha ha construido una carrera de más de dos décadas, durante la cual ha jugado en varios clubes de Cabo Verde, Moldavia, Eslovaquia, Chipre y Portugal. Recientemente, se convirtió en el jugador de mayor edad en debutar en un partido de un Mundial, con 40 años y 12 días.

El arquero fue una de las figuras en el empate de Cabo Verde contra España, que marcó el debut de la selección africana en el torneo, y volvió a impresionar con su actuación en el partido que terminó 3-2 a favor de Argentina, en el que realizó siete atajadas.

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