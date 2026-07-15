Descubren una nueva especie de mono en una remota región de África

El mono recientemente descrito tiene labios naranjas y una mancha de pelo blanco alrededor del ano. Foto: Sociedad Zoológica de Frankfurt

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Durante una expedición a una remota región de la República Democrática del Congo (RDC), un grupo de científicos se topó con un mono que se caracteriza por tener labios naranjas y emitir unos característicos resoplidos. Tras una serie de análisis, encontraron que se trataba de una nueva especie para la ciencia.

(Lea: Daniel Cadena, primer científico colombiano en recibir el premio William Brester)

En un estudio publicado en la revista PLOS One , el equipo explicó que llamaron a esta nueva especie Colobus congoensis, en honor a la región, y señalaron que el primer registro del animal se obtuvo en 2008, cuando otro grupo de conservacionistas tomó una serie de fotografías. Sin embargo, ese hallazgo quedó en el olvido.

Luego, en 2018, otro ejemplar, con un aspecto muy similar, fue captado por una cámara trampa. Estas imágenes llamaron la atención de Junior Amboko, uno de los autores del estudio e investigador del Parque Nacional de Lomami.

Desde entonces, Amboko, antropólogo de la Universidad Atlántica de Florida, empezó a reunir las pistas para armar el rompecabezas que lo llevaría a entender mejor el origen de la especie. Lo primero que hizo junto a su equipo fue mostrarles las fotografías a habitantes de 52 aldeas ubicadas alredor del parque.

Esta estrategia, explicó el investigador a Live Science, surgió porque “la gente conoce muy bien la fauna y la flora del bosque (...) Solo en ocho aldeas la gente conocía al mono”. Los cazadores de la etnia Balanga, por ejemplo, lo llamaban “likweli”.

(Puede leer: Hallan nueva especie de caracol marino y la llaman en honor a Vozinha, arquero de Cabo Verde)

La búsqueda se llevó a cabo entre 2018 y 2022. En total, los investigadores registraron 114 avistamientos en un área de 1.700 kilómetros cuadrados.

“Los monos, que se ven en grupos de entre uno y veinte individuos, son principalmente de color negro brillante, pero tienen una llamativa mancha naranja alrededor de la boca y la nariz. La piel gris al descubierto en sus pómulos les da la apariencia de llevar máscaras. También tienen una mancha de pelo blanco alrededor del ano”, describieron los autores en el estudio.

Después de identificar diferencias en sus rasgos físicos, los investigadores tomaron una serie de muestras y secuenciaron el ADN de ejemplares muertos por cazadores que estaban destinados al comercio ilegal. Luego compararon esos resultados con material obtenido de colecciones de museos y conjuntos de datos genéticos, además de cráneos, dientes y pieles de otras especies de monos colobos.

El equipo destacó que el descubrimiento no habría sido posible sin el conocimiento de las comunidades locales y finalmente confirmó que Colobus congoensis se trataba de una especie previamente desconocida para la ciencia. Además, recomendó que sea clasificada como especie En Peligro de Extinción en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), principalmente por la creciente pérdida de hábitat.

(Le puede interesar: Colombia tiene una nueva especie de orquídea. Así es ‘Lepanthes leonmoralesii’)

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬