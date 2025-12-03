Detectan un aminoácido que nunca antes se había encontrado en material extraterrestre

Fragmento de la muestra obtenida del asteroide Bennu. Foto: Ángel Mojarro

En 2020, una nave espacial de la NASA se posó sobre el asteroide Bennu, tomó algunas muestras de este objeto que no ha cambiado mucho desde el nacimiento del sistema solar hace unos 4.600 millones de años, y emprendió su camino de regreso a la Tierra.

En septiembre de 2023, cuando la misión OSIRIS-REx, encargada de traer las muestras de Bennu, aterrizó en nuestro planeta, Bill Nelson, entonces administrador de la NASA, aseguró que se trataba de la “muestra de asteroide rica en carbono más grande jamás regresada a la Tierra”.

Desde entonces, científicos de varias partes del mundo han buscado analizar el interior de Bennu pues, estiman, allí se encuentran las pistas de los posibles precursores extraterrestres de la vida en la Tierra.

Un estudio publicado recientemente en la revista académica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), adelantado por científicos de la NASA, confirmó la presencia de 14 aminoácidos encontrados previamente en Bennu. Adicionalmente, detectaron provisionalmente trazas de triptófano.

Este aminoácido, explican los investigadores, “nunca se había encontrado de forma definitiva en material extraterrestre”. Entre los hallazgos, los científicos también resaltan la detección de cinco bases nucleicas, componentes que forman el ARN y el ADN.

“Esto significa que tanto los componentes básicos de las proteínas (aminoácidos) como el mapa genético (bases nucleicas) se encontraron en el mismo lugar”, apuntan los autores del estudio.

Estos hallazgos, agregaron, “amplían la evidencia de que las moléculas orgánicas prebióticas pueden formarse dentro de cuerpos planetarios primitivos en acreción y podrían haber sido transportadas a través de impactos a la Tierra primitiva y otros cuerpos del sistema solar, contribuyendo potencialmente al origen de la vida”.

La reciente investigación, así como estudios previos, se suman a una serie de evidencias que apuntan a la idea de que la vida en la Tierra no se originó por lo que ya existía aquí, sino por “ingredientes” traídos de “más allá de las estrellas”, concluyeron los científicos.

