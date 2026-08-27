Eclipse de la Luna de este jueves 27 de agosto: ¿a qué hora verlo desde Colombia?

Vista del eclipse parcial de Luna desde Sever do Vouga, Aveiro, Portugal, en 2024. Foto: EFE - ESTELA SILVA

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En la noche del jueves 27 de agosto, y extendiéndose a las primeras horas del viernes 28 de agosto, se vivirá un eclipse de Luna parcial, cuando la Luna llena atraviese la sombra de la Tierra.

Este fenómeno será visible desde gran parte de América del Sur, América del Norte, y algunas partes del continente europeo y africano. Desde Colombia se podrá disfrutar del eclipse parcial sin ninguna barrera.

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Según explica la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés), en el momento máximo del eclipse alrededor del 93 % del diámetro de la Luna se encontrará dentro de la sombra central oscura de la Tierra, conocida como la umbra.

“La Luna no quedará completamente cubierta, pero podría verse oscurecida de forma dramática, con una tonalidad cobriza o rojiza, como oxidada, a lo largo del borde cubierto”, agrega la NASA.

Por esta razón, el fenómeno también es conocido de manera popular como “Luna de Sangre” y será uno de los eclipses lunares parciales más profundos observables desde la Tierra hasta el 2028.

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De acuerdo con Mauricio Vinasco, docente y coordinador del Observatorio Astronómico de la Facultad de Ciencias de la Universidad El Bosque, para disfrutar el eclipse no es necesario utilizar telescopio ni binoculares. A diferencia de los eclipses solares, agrega la NASA, los lunares pueden observarse de manera segura a simple vista.

El inicio de la primera fase del eclipse, que se estima dure casi seis horas, será hacia las 8:23 p.m. de la noche de este jueves 27 de agosto, conocida como fase penumbral.

Hacia las 9:33 p.m. comenzará el periodo más llamativo del eclipse, según el docente Vinasco. A esa hora comienza la fase parcial. El máximo del eclipse se alcanzará a las 11:12 p.m., mientras que el fin de la fase parcial será sobre las 12:51 a.m.

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De acuerdo con el coordinador del Observatorio Astronómico de la Facultad de Ciencias de la Universidad El Bosque, “el periodo más llamativo será entre las 9:33 p. m. y las 12:51 a. m., cuando la sombra de la Tierra avance sobre el disco lunar. El punto de máxima cobertura llegará a las 11:12 p. m. La Luna permanecerá por encima del horizonte durante el desarrollo del fenómeno, por lo que el eclipse podrá seguirse desde distintos puntos de Colombia, siempre que las condiciones del cielo permitan la observación”.

El fin de la fase penumbral, y con ello el fin del eclipse, se vivirá hacia las 2:01 a.m. del viernes 28 de agosto.

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