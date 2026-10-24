El emotivo discurso de la astronauta Christina Koch, al recibir el Princesa de Asturias

Al recibirlo en España, Koch pronunció un discurso que le ha dado la vuelta al mundo. "Quiero que el mundo entero acepte conmigo…

Este viernes, 23 de octubre, la astronauta Christina Koch recibió, oficialmente, el premio Princesa de Asturias porque, como quedó consignado en el Acta del Jurado, "su esfuerzo de superación personal ha contribuido a extender las fronteras de la humanidad, apoyada en un amplio trabajo colectivo, cuya ejemplaridad se proyecta a todos a través del mensaje de la misión espacial Artemis II: Tierra, sois un equipo".

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Al recibirlo en España, Koch pronunció un discurso que le ha dado la vuelta al mundo. "Quiero que el mundo entero acepte conmigo este premio por haber acogido esta misión en sus corazones y haber permitido que los uniese", empezó diciendo la astronauta. "Por creer que todos los seres humanos compartimos la misma esencia: la necesidad de sentir amor. De alguna manera, ese bote salvavidas azul eléctrico que flotaba de manera inverosímil, silenciosa, hipnótica, lo bastante pequeño como para esconderse detrás de un pulgar—la Tierra—permitió evolucionar a una especie capaz de elegirse mutuamente".

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Más adelante se refirió a "la reacción que despertó una misión que terminó convirtiéndose en un experimento humano. Pero hay otra forma de interpretarlo, y es que hizo falta enviar a personas alrededor de la Luna para que el amor triunfara".

"Así que el cometido que les pongo con este premio es el siguiente: hay que ponerlo en práctica todos los días", expresó luego Koch. "No hace falta esperar a la próxima misión lunar para reconocer que todos los seres humanos somos compañeros de tripulación Artemis no tiene por qué ser una anomalía en un mundo que, por lo demás, parece haberse vuelto loco. Elijamos el mundo en el que queremos vivir en cada interacción, en cada calle".

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"Vivamos sabiendo que la verdadera plenitud está en dar, no en recibir. Confiemos, seamos comprensivos, escuchemos, mostremos nuestra vulnerabilidad", dijo luego.

Aquí está parte de su discurso en video, reproducido por el diario ABC de ese país:

¿Quién es Christina Koch?

Koch estudió Ingeniería Eléctrica y en Física en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y, luego, hizo una maestría en en Ingeniería Eléctrica. Su carrera, como se lee en la reseña de la página de la Fundación Princesa de Asturias, ha sido una inspiración para futuras generaciones.

Antes de ser astronauta de la NASA, Koch se dedicó al desarrollo de instrumentos científicos en el Centro Goddard. Por más de tres años estuvo en estaciones antárticas de investigación, en donde realizó, entre otras cosas, tareas en los equipos de búsqueda, rescate y extinción de incendios.

Su carrera espacial comenzó en 2013, cuando "fue seleccionada como una de los ocho integrantes de la 21.ª clase de astronautas de la NASA. Completó su formación en 2015 y en marzo de 2019 viajó a la Estación Espacial Internacional". Allí realizó, en compañía de Jessica Meir, la primera caminata espacial completamente femenina.

De igual forma, tiene el récord de vuelo espacial de mayor duración para una mujer: 328 días consecutivo en el espacio.

Pero Koch fue mundialmente conocida por su viaje hasta la Luna, una travesía que inició el 1 de abril de 2026, cuando despegó a bordo del cohete Space Launch System, junto a Reid Wiseman, Victor Glover y Jeremy Hansen.

"La tripulación estableció el récord de mayor distancia recorrida por humanos en el espacio: 406 771 kilómetros desde la Tierra. Al rodear la Luna, Koch se convirtió, además, en la primera mujer de la historia en alejarse de nuestro planeta lo suficiente para salir de su campo magnético y alcanzar el espacio profundo, y superó así una frontera que ninguna mujer había cruzado antes, recuerda la Fundación Princesa de Asturias.

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