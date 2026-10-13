¿El futuro de los tatuajes? Crean una tinta que permite “activarlos” y desactivarlos” 

Sin embargo, es posible que en un futuro no muy lejano esto ya no sea necesario. Un equipo de ingenieros diseñó una nueva línea de tintas para tatuajes multicolores…

Eliminar un tatuaje puede ser un proceso largo y doloroso. Aunque existen varias maneras de hacerlo, el láser es el método más utilizado. A través de esta técnica, es posible romper el pigmento que hay bajo la piel para dispersar el color lo suficiente como para hacerlo invisible. Esto puede tomar hasta dos años, dependiendo del color y el tamaño del tatuaje que se quiere borrar.

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Sin embargo, es posible que en un futuro no muy lejano esto ya no sea necesario. Un equipo de ingenieros diseñó una nueva línea de tintas para tatuajes multicolores que se activan y desactivan con diferentes tipos de luz. Esta tecnología podría ayudar algún día a las personas a ocultar sus tatuajes sin necesidad de someterse a largos procesos.

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Las nuevas tintas, llamadas PhotoTat, están elaboradas a partir de colorantes y un material similar al plexiglás, común en muchas tecnologías médicas, incluidos los rellenos dérmicos. “PhotoTat funciona como un interruptor: se activa con luz ultravioleta, pero puede desactivarse cuando vas a visitar a tu abuela”, dice Carson Bruns, de la Universidad de Colorado en Boulder y autor principal del estudio publicado recientemente en la revista Matter & Light de Cell Press.

Para elaborar estas tintas, Bruns y sus colegas se centraron en un material llamado polimetilmetacrilato (PMMA), que forma esferas diminutas con apariencia de vidrio. A este material, el equipo incorporó una variedad de colorantes capaces de cambiar de color. “Al mezclar estos colores primarios, podemos generar una imagen a todo color”, explica Bruns.

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Por lo general, estos colorantes son totalmente invisibles al ojo humano. Sin embargo, cuando se expoonen a luz ultravioleta, cambian de color en cuestión de segundos y adquieren tonos vibrantes como azul, magenta o amarillo. Los colores se atenúan al cabo de varias horas, pero también es posible desactivarlos rápidamente si se exponen a una luz LED intensa.

Los investigadores hicieron pruebas con silicona y piel de cerdo que ya no estaba viva. También hicieron una prueba preliminar en una persona, pero fue muy limitada. Aunque lograron demostrar que la luz puede hacer que ciertos colores del tatuaje se activen o desaparezcan, todavía no han demostrado que puedan crear una imagen completa, con varios colores y detalles, directamente sobre la piel de una persona.

También hay otra limitación, la piel tiene una capa superficial que absorbe y dispersa parte de la luz. Eso puede cambiar la manera en que los colores se ven y reaccionan. A esto se suma que los investigadores tampoco probaron suficientemente la tecnología en personas con distintos tonos de piel.

El equipo también aclaró que la tinta azulada (cian) tiene dos dificultades: uno, después de varios ciclos produce un residuo de color morado que permanece visible, incluso cuando el tatuaje debería verse apagado o transparente; y dos, no pueden producir blanco con esta tecnología.

Sin embargo, “la posibilidad de desactivar un pigmento y volver a grabarlo mediante patrones de luz abre la puerta a marcas de radioterapia visibles solo cuando es necesario, maquillaje permanente que puede cambiar de color y arte corporal capaz de transformarse o desaparecer”, dicen los autores.

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