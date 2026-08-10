El sismo del 10 de agosto no tiene ninguna relación con la actividad del volcán Puracé: SGC

Registro de la cámara Mina, ubicada a 2,2 km al norte del volcán Puracé, que muestra la emisión de ceniza del 10 de agosto de 2026 a las 10:34 a. m. Foto: SGC

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En la mañana de este lunes, 10 de agosto, se reportó un sismo de 7,4 de magnitud en Colombia, dejando más de 100 personas fallecidas. Tras el suceso, en redes sociales empezó a circular información sobre su posible relación con la actividad del volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos.

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC), en un comunicado, explicó que este tipo de eventos sísmicos no tiene ninguna relación con la actividad del volcán Puracé. “Es importante recordar que el sismo ocurrido hoy no tiene relación alguna con la actividad del volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos”, añadió Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán (OVSPO).

Este sismo, agregó el SGC en el comunicado, “no provocó cambios adicionales a los ya reportados en el comportamiento del volcán Puracé ni en la cadena volcánica Los Coconucos”.

Actualmente, anotó Santacoloma, “el volcán Puracé y la cadena volcánica Los Coconucos presentan una intensa desgasificación, la cual se ha concentrado principalmente a través del cráter del volcán Puracé con emisiones esporádicas de ceniza, las cuales en las últimas 24 horas han alcanzado una altura máxima de 700 metros contados desde la cima del volcán”.

En cuanto a los valores de flujo de dióxido de azufre (SO₂), los diferentes monitoreos han mostrado que permanecen por encima del promedio conocido para este volcán. Además, persiste el ascenso en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo.

Hasta el momento, no se han registrado reportes de anomalías térmicas asociadas al fondo del cráter y, desde las 2:00 p. m. de ayer, se han reportado cinco emisiones de ceniza, con una altura máxima de 700 metros.

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La entidad aclaró que, mientras se mantiene el estado de alerta naranja en este volcán, es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de su actividad. Es decir, en algunos momentos estos valores pueden disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable.

Santacoloma recordó que cualquier cambio en la actividad del volcán será informado “a través de los boletines diarios y los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano”.

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