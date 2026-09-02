¿Cuáles son los municipios en zona de amenaza alta si hace erupción el volcán Puracé? Foto: SGC

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC), por medio de sus redes sociales, explicó las claves del mapa de amenaza del volcán Puracé, que desde hace un mes está en estado de alerta naranja y, como señaló en un video Cristian Santacoloma, coordinador del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán, desde entonces se han registrado más de 110 emisiones de ceniza.

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De acuerdo con la entidad, en el mapa de amenaza del volcán Puracé están las claves para una gestión del riesgo y se dividen en tres zonas de amenaza: alta, media y baja. Los límites, agregó la entidad, “se representan con líneas discontinuas, porque los fenómenos volcánicos no se comportan de manera uniforme”.

Teniendo en cuenta esas características, el SGC aclaró que la zona de amenaza alta comprende las áreas que están ubicadas más cerca del cráter del volcán. Entre ellas están parte de los municipios de Popayán y Puracé.

“De este último se destacan las veredas Campamento, Pululó, Alto Anamío, Chapio, Tabio, Hispala, Cristal, Chiligló, Patugó y Cobaló”, anotó el servicio y añadió que también se encuentran las cuencas de los ríos Cocuy, San Francisco, Vinagre, Anambío y la quebrada Agua Blanca.

Esta zona, entonces, es la que percibiría las mayores afectaciones en caso de que el volcán entre en erupción y podría presentar caída de piroclastos (que es ceniza y lapilli) con acumulaciones mayores a los 10 centímetros y corrientes de densidad piroclástica, la cual consiste en la mezcla de gases calientes, cenizas y rocas que podrían descender a cientos de kilómetros por hora.

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También podría registrar flujo de lodo, flujo de lava, la expulsión de fragmentos a gran velocidad del volcán e incluso sismos y ondas de choque. Estos fenómenos, advirtió el SGC, “pueden ocurrir al mismo tiempo durante una erupción”.

En cuanto a la zona de amenaza media, las poblaciones aledañas podrían presenciar fenómenos como la caída de piroclastos con acumulaciones entre los 10 milímetros y 1 centímetro; proyectiles balísticos con diámetros entre 6 y 20 centímetros; ondas de choque generadas por erupciones explosivas; y sismos.

Algunas de las veredas que están ubicadas en estas zonas del mapa son Hispala y Hato Viejo (Puracé); Alto Pesares (Popayán); y algunas de las veredas del municipio de Timbío.

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En el último reporte emitido, el SGC explicó que, si bien no se han registrado anomalías térmicas asociadas al fondo del cráter, el “monitoreo de gases muestra que continúan las emisiones de dióxido de azufre (SO2)”.

Así mismo, persiste el registro ascendente de la concentración de dióxido de carbono (CO2) medido en suelo. Por todos esos motivos, se mantiene el estado de alerta naranja y se espera que continúe así los próximos días.

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