Esta tortuga ha vivido 194 años: su ADN reveló pistas sobre el envejecimiento

Cuando llegó allí fue llevada a la Casa de las Plantaciones, la residencia oficial del Gobernador de Santa Elena. Desde entonces, Jonathan ha conocido 31 gobernadores. Ahora tiene 194 años, pesa unos 204 kilos y ha…

En 1882, Jonathan, una tortuga gigante de Aldabra (Aldabrachelys gigantea), llegó a Santa Elena, una remota isla volcánica tropical del Atlántico Sur situada a unas 1200 millas al oeste de Angola. Para ese momento tenía 30 años. Los científicos dicen que nació alrededor de 1832 en las Seychelles (un archipiélago del océano Índico).

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Cuando llegó allí fue llevada a la Casa de las Plantaciones, la residencia oficial del Gobernador de Santa Elena. Desde entonces, Jonathan ha conocido 31 gobernadores. Ahora tiene 194 años, pesa unos 204 kilos y ha sido reconocida como el animal terrestre más viejo del mundo.

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Hace un par de meses, los Récords Guinness le otorgaron este reconocimiento. La organización señaló que es “la tortuga/quelonio más longeva jamás registrada. Y por si fuera poco, también es el animal terrestre más antiguo conocido, anterior incluso a la época victoriana, al Tower Bridge de Londres y a la Torre Eiffel de París".

Jonathan vive junto a otras tortugas gigantes en los terrenos de Casa de las Plantaciones. Los científicos dicen que estos animales son excepcionalmente longevos, y por esto el caso de Jonathan es especial para la ciencia.

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En 2017, el investigador Stephen (Wes) Clark preguntó al veterinario de Santa Elena, Joe Hollins, si podía obtener una muestra de sangre para analizar la genética de la tortuga. La solicitud fue rechazada debido a preocupaciones sobre la salud de Jonathan. El individuo padece ceguera por cataratas, pero conserva un excelente oído.

Sin embargo, se permitió a Hollins obtener una pequeña muestra de tejido raspando el interior de la mejilla del animal. Con esta muestra, Clark ahora debía buscar un equipo para analizarla y así entender el secreto de la larga vida de la tortuga.

Lo que esconde el ADN de la tortuga Jonathan

Después de años de trabajo, y una colaboración internacional liderada por un neurólogo y expertos en genómica avanzada del sistema de salud Vanderbilt Health, en Estados Unidos, lograron de desvelar uno de los secretos de la longevidad extrema de Jonathan.

De acuerdo con un comunicado del Vanderbilt Health el secreto de Jonathan está relacionado con la entropía, es decir, la tendencia de los sistemas biológicos a desordenarse con el paso del tiempo.

Según explican, una de las características del envejecimiento es la disfunción mitocondrial. Esta surge del aumento de la entropía —o desorden— en los “promotores”, los interruptores genéticos de activación y desactivación que regulan la eficiencia de las mitocondrias (unos órganos presentes en las células).

A pesar de tener casi dos siglos de vida, Jonathan ha logrado, de algún modo, librarse de los efectos de la entropía. Cuando los investigadores reconstruyeron su genoma, descubrieron que los promotores de los genes implicados en la producción de energía mitocondrial conservaban un “orden sorprendentemente juvenil”, dicen en el comunicado. En este sentido, era como si apenas hubiera envejecido.

Los resultados de su análisis fueron publicados recientemente en la revista científica Science Advances. Allí, los autores sugieren que podría ser posible proteger las mitocondrias frente a las consecuencias del desorden en la expresión génica asociado al envejecimiento y, de este modo, prolongar la vida humana saludable.

Esta idea coincide con un hallazgo de 2025 en el que se observó una "función mitocondrial excepcionalmente eficiente" en una mujer de 117 años. Sin embargo, los investigadores aclaran que serán necesarios estudios adicionales con muestras de sangre —que proporcionan una secuencia de ADN más completa e "intacta"— para validar el "secreto" de Jonathan.

Clark señaló que la Fundación Kallel, dedicada a la investigación sobre la longevidad y fundada por él, planea ampliar sus investigaciones a otras especies longevas y a otras vías biológicas relacionadas con el envejecimiento.

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