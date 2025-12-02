Parques Nacionales cerró temporalmente sectores del PNN Puracé por alerta Naranja en el volcán

PNN prohibió el ingreso de visitantes y prestadores de servicios ecoturísticos “hasta que el nivel de alerta retorne a Amarillo o Verde. Foto: SGC/UNGRD

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Parques Nacionales Naturales (PNN) anunció a través de un comunicado que, tras el cambio de alerta del volcán Puracé de Amarillo a Naranja por parte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), se activaron medidas preventivas para proteger la vida de visitantes, comunidad y personal del área protegida.

Las medidas, detalló la entidad, consisten en el cierre de los sectores San Nicolás, San Juan, San Rafael, Pilimbala y Paletera, así como los senderos hacia el volcán Puracé, la cadena volcánica de los Coconucos, los termales de San Juan y la cascada de San Nicolás.

Durante este periodo, PNN prohibió el ingreso de visitantes y prestadores de servicios ecoturísticos “hasta que el nivel de alerta retorne a Amarillo o Verde.

Es importante recordar, como lo hizo el SGC en su boletín extraordinario publicado este lunes, que para que la entidad cambie el estado de alerta a Amarillo, “se requiere de un tiempo prudencial en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable”.

Las medidas adoptadas por PNN responden a posibles escenarios que pueden incluir emisiones frecuentes de ceniza, explosiones menores, sismos sentidos, proyectiles, flujos de lava, lahares y acumulación de gases volcánicos, “fenómenos que representan riesgos significativos para la seguridad de la población”.

¿Qué está pasando en el volcán Puracé?

El sábado 29 de noviembre, el SGC informó que el volcán Puracé pasó de estado de alerta Amarilla a Naranja, un cambio que indica un aumento en la probabilidad de una erupción, aunque sin que esta sea inminente.

Nathalia Contreras, directora de Geoamenazas del Servicio, explicó que “el paso a alerta Naranja nos muestra que el volcán está experimentando cambios significativos en su dinámica, lo que incrementa la probabilidad de una erupción, aunque esto no significa que sea inminente”.

Esos cambios están relacionados con el registro de señales sísmicas relacionadas con movimiento de fluidos, tipo Tremor (TR) y tipo Largo Periodo (LP), localizadas debajo del cráter del volcán Puracé y asociadas con la emisión continua de gases volcánicos a la atmósfera.

Ante este panorama, el SGC ha reiterado que no es recomendable acercarse al cráter del volcán ni a sus alrededores, y ha invitado a seguir atentamente la evolución del proceso a través de los boletines extraordinarios y seguir las instrucciones emitidas por las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Como contamos, tras la declaratoria de alerta naranja, la UNGRD activó la Sala de Crisis Nacional para coordinar acciones con las autoridades. En ese contexto, el Comité Extraordinario de Manejo de Desastres recomendó la evacuación inmediata de la Zona 1, clasificada como área de amenaza alta del Puracé. En este sector habitan unas 70 personas, cuya evacuación —dice la UNGRD— debe ser decretada directamente por la Alcaldía de Puracé.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬