Estos hallazgos reescriben la historia de los primeros pobladores de Sudamérica

Vista aérea de Monte Verde, un yacimiento arqueológico en el sur de Chile que ha sido clave para reconstruir la historia de los primeros pobladores del continente. Foto: Instituto de Ecología y Biodiversidad (IEB) de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

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Monte Verde es un yacimiento arqueológico emblemático. Ubicado en la región de Los Lagos, al sur de este país, las evidencias encontradas allí han sido claves para reconstruir la historia de los primeros pobladores de Sudamérica, el último continente colonizado por los humanos.

Los estudios que se han adelantado en este yacimiento, descubierto en la primera mitad de la década de 1970, apuntaban a que había sido poblado hace 14.500 años, siendo la evidencia más antigua de un poblamiento en el continente.

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Sin embargo, un reciente estudio liderado por investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en el que participaron científicos de universidades de Estados Unidos y Austria acaba de poner a tambalear esa teoría.

En su investigación, publicada recientemente en la reconocida revista académica Science, los científicos aseguran que la antigüedad de Monte Verde ha sido sobreestimada. El yacimiento, estiman los investigadores, data de hace entre 8.000 y 4.000 años y no de hace 14.500, como se creía hasta ahora.

Para llegar a esta conclusión, los científicos describieron, muestrearon y dataron nueve afloramientos sedimentarios a lo largo del arroyo Chinchihuapi, cercano al yacimiento arqueológico.

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Saltándose algunos detalles técnicos, el análisis arrojó que el área contiene capas y grava depositadas por el agua del deshielo glacial de hace unos 26.000 a 15.550 años. A esta le siguieron depósitos de madera antigua, sedimentos de pantano y una capa de ceniza cuya edad se dató con precisión en hace 11.000 años.

Un análisis adicional, adelantado con datación por radiocarbono en la madera y la turba de los sedimentos, arrojó edades de entre 8.200 y 4.100 años, agregan los científicos en su estudio.

De acuerdo con Claudio Latorre, uno de los autores del estudio, en palabras más sencillas, “lo que nosotros encontramos —y fue la primera evaluación independiente sin participación de los investigadores originales que se hace del lugar en casi 50 años— es que la condición geológica de la formación del sitio hace imposible que tenga la edad que se dice que tiene, y lo más probable es que tenga entre 6.000 años y 8.000 años antes del presente”.

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Aunque los hallazgos reescriben la historia de los primeros pobladores del continente, no descartan que la presencia en Sudamérica fuera anterior a Clovis. “Ese sitio antecedía los primeros poblamientos en el hemisferio norte, que eran conocidos como la cultura Clovis. Entonces, literalmente fue el sitio que destronó el famoso paradigma Clovis sobre el poblamiento de América”, explicó Latorre.

Con la reciente datación de Monte Verde, concluyó Latorre, “todo tiene mucho más sentido ahora del punto de vista de los otros sitios que están en la zona. Los artefactos que están en Monte Verde concuerdan muy bien con otros artefactos que se han encontrado por sus alrededores”.

“Es como un rompecabezas, que no sabes cómo armar, y de repente, al resolver una pieza específica, todo encaja perfecto”, concluyó el científico.

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