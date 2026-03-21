Minciencias denuncia que Avanciencia no envió evidencias en contrato por COP 20.000 millones

(Imagen de referencia) El ministerio recordó que, ante las falencias identificadas, le ha solicitado a Avanciencia el reintegro del dinero entregado. Foto: Archivo El Espectador

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A finales del año pasado, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación denunció la falta de soportes técnicos y financieros necesarios para verificar la ejecución de un contrato que se firmó con la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia (Avanciencia).

De acuerdo con la cartera, pese a múltiples requerimientos entre 2024 y 2025, Avanciencia no había entregado la documentación exigida para la validación de las actividades del contrato por COP 20.483 millones.

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Sin embargo, la Asociación, dijo el ministerio en ese entonces, se había comprometido a entregar los documentos técnicos y contables a más tardar el 9 de diciembre del año pasado.

Ahora, casi cuatro meses después de que se venciera el plazo, el Ministerio de Ciencias denuncia que “la información requerida no fue allegada de manera completa y oportuna”.

De acuerdo con un comunicado de prensa publicado por la cartera este sábado 21 de marzo, el 17 de diciembre de 2025, Avanciencia entregó un disco duro con 12 GB de información que contenía alrededor de 50 carpetas y un aproximado de 1.400 archivos.

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La información, agrega el Minciencias, “fue revisada de forma exhaustiva y rigurosa por el equipo del Ministerio de Ciencia, con el fin de identificar que la información solicitada se hubiera entregado en debida forma y que los recursos hayan sido ejecutados de conformidad con el contrato, de forma transparente y con la trazabilidad correspondiente”.

Sin embargo, tras ese análisis, la cartera señaló que la información entregada contiene “únicamente datos financieros y jurídicos de la ejecución del tiempo de vida del contrato; sin embargo, no reposa ningún documento o dato técnico sobre los productos entregados a la entidad como resultado del gasto realizado”.

Además, el ministerio resaltó que no se recibió información correspondiente a la vigencia 2022, “lo cual genera un vacío documental relevante y rompe la trazabilidad del contrato”.

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Adicional a estas falencias, el ministerio detalló que, pese a que el valor desembolsado por el operador es de poco más de COP 20.483 millones, el valor real ejecutado es de COP 18.769 millones, según un documento entregado por Avanciencia.

De esos más de COP 18.769 millones, el mayor gasto se encuentra relacionado con honorarios de personal, actividades logísticas como tiquetes de viaje, alojamientos y viáticos y en producción de eventos. Para ser más preciso, el ministerio señala que este rubro fue de COP 15.790 millones, el 77 % del presupuesto del contrato. El problema, agrega la cartera, es que “no existe soporte de la existencia de los productos resultantes de estos gastos realizados por Avanciencia”.

“Si bien el recurso mayormente gastado se encuentra en honorarios y servicios profesionales, no hay evidencia que demuestre cuáles fueron los productos entregados como resultado de las contrataciones realizadas”, sintetiza el Minciencias.

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Ante estas inconsistencias, el ministerio volvió a insistir en que Avanciencia debe reintegrar a la cartera los más de COP 20.000 millones que se desembolsaron. “Toda vez que no han cumplido con el deber de soportar documentalmente la ejecución del recurso con productos y evidencias tangibles, como lo estipulaba el vínculo jurídico y, le señala finalmente que gastar no es sinónimo de ejecutar”, concluye el Minciencias.

Hasta el momento, no se conoce un pronunciamiento público por parte de la Asociación.

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