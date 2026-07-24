¡Extra! El Minciencias inventó la rueda

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Según el video del ‘Empalme ante el pueblo’ del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Minciencias, gracias al período 2022-2026 sus iniciativas y novedades hicieron de Colombia un país del conocimiento. Se le olvida la historia y eso duele porque les puedo asegurar que el Minciencias de este gobierno no se inventó la rueda.

La historia no está presente en estas declaraciones de la ministra Yesenia Olaya. Ella, consecuente con su especialización en estudios afroamericanos, marcó este interés de manera ‘transversal’, —una palabra que ella menciona con frecuencia— a su gestión en el ministerio.

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No tengo nada en contra del Pacífico nariñense, y me parece muy sensato pensar en fortalecer, —otra palabra que repite constantemente la ministra— esta región del país, así como debiera ser con todas las regiones de Colombia. Pero ella se encargó especialmente de su región natal. Baste ver las noticias en el portal:

Mayo 7, 2026: en Ipiales, niñas, niños y adolescentes fortalecen sus capacidades científicas con la apertura del Laboratorio STEAM Colombia Robótica.

Mayo 21, 2026: Gobierno Nacional avanza en la democratización del conocimiento para las comunidades afrocolombianas del país.

Junio 12, 2026: Gobierno Nacional reafirma su compromiso con el Pacífico Nariñense con el programa Colombia Robótica.

Julio 14, 2026: MinCiencias presenta resultados de inversión histórica en el Pacífico colombiano.

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Sí, no niego que estuvo en otras zonas del país, pero no con la frecuencia que visitó e invirtió buena parte de los escasos recursos del Minciencias en su Pacífico afro. Además, no es la primera vez, como ella repite permanentemente, que la ciencia colombiana incluye a la población negra, afrodescendiente, raizal y palenquera, —NARP—, como se lee en los comunicados del Minciencias.

Esa manía de decir que ‘por primera vez’… es bastante inexacta. En ese video dice la ministra que “‘por primera vez’ el país cuenta con una agenda de investigación a largo plazo que fomenta la generación de nuevo conocimiento científico, el desarrollo tecnológico, la transferencia de nuevas tecnologías y la articulación de los diferentes actores…”. Desconoce la ministra los 50 años de Colciencias cuando a través de los años ha generado políticas para consolidar una sociedad basada en el conocimiento. No es sino recordar, y la IA, de la que tanto habla ella, le puede dar una idea de que todo es parte de una evolución y muchos líderes de la institución científica han propuesto y generado políticas de largo plazo con esas características que menciona.

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Dice que “encontramos un ministerio con programas sin enfoques incluyentes para poblaciones priorizadas… los niños, las niñas, los jóvenes…”. Se le olvida también que el Programa Ondas dirigido a la población infantil es muy anterior a ella, y que incluso antes de que este existiera, Colciencias lideraba el programa Cuclí-Cuclí, que atravesó fronteras y fue copiado en otros países del continente, en Chile, para ser exactos.

Y con respecto a los jóvenes, dice la ministra que en su gestión el “fortalecimiento de las capacidades en materia de talento se orientaron en cinco programas estratégicos: Programa Orquídeas, mujeres en la ciencia, los programas de formación de alto nivel, programa de jóvenes investigadores, fomento de vocaciones científicas en niños, jóvenes y adolescentes”. Le valgo lo de las mujeres; pero… programas de formación de alto nivel existen desde la década de los años noventa y el programa de jóvenes investigadores no se lo inventó ella cuando dice que ‘no existían acciones positivas a la juventud’: quien creó y lideró el programa de Jóvenes Investigadores, y lo trabajó fuertemente fue la microbióloga antioqueña Ángela Restrepo Moreno (Q.E.P.D.), durante su participación en la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo de 1994, la Misión de Sabios.

Y hablando de Misiones la ministra explica que en su gestión adelantó “transformaciones importantes”, organizando una “‘agenda científica nacional basada en cinco políticas de investigación e innovación orientadas por misiones”. Menciona a la economista Mariana Mazzucato, pero no le da crédito a la Misión de Ciencia de 2019 que dio como resultado esas recomendaciones. Era su obligación y los anteriores ministros empezaron a trabajar sobre esa base.

La Ministra no reconoce que anterior a ella la población a la que tanto le dedicó su mandato ya formaba parte del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y que la comunidad científica, desde hace años, ha incluido a esas poblaciones como sujeto y no como objeto de investigación. Le doy ejemplos históricos: el médico William Rojas (Q.E.P.D.) de la Corporación para Investigaciones Biológicas, CIB de Medellín, trabajando con la población chocoana y su conocimiento ancestral para paliar casos de malaria; o Javier Maldonado (Q.E.P.D.) de la Pontificia Universidad Javeriana, para intercambiar conocimiento con la comunidad pesquera del río Magdalena sobre la diversidad de peces de nuestro río insignia.

Y más recientes: Carlos Rodríguez liderando la Fundación Tropenbos, que trabaja en la región amazónica CON la población indígena y no SOBRE la población amazónica; aquellos científicos que trabajan en la población de Barú CON la población afro sobre los efectos del clima en mares y costas; o la población campesina boyacense que busca darle valor a nuestros tubérculos como los cubios, los nabos y la gran variedad de papas de la región, de la mano de científicos expertos en fitogenética y agricultura ecológica como María del Pilar Márquez en la Pontificia Universidad Javeriana. Podría citar más.

También le llamo la atención sobre las investigaciones de los miembros de la comunidad científica —ella los llama ‘elitistas, clasistas y racistas’—, que han generado políticas públicas beneficiando a las comunidades vulnerables —campesinos y afros— como las del químico caribeño Jesús Olivero Verbel y sus estudios sobre la contaminación de ríos y su incidencia en la salud de la población infantil.

Esas poblaciones que la Ministra asegura defender por haber estado olvidadas han producido conocimiento de la mano de las comunidades científicas desde antes que ella llegara a la cartera.

No me extraña su deseo de aparecer como innovadora, defensora de las poblaciones NARP y ser ‘la primera’ que lo hace. Somos muchos los que hemos trabajado CON ellos de manera horizontal y democrática en temas de ciencia.

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