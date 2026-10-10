Fracturas en cráneos sugieren que sirvientes de reyes del antiguo Egipto fueron sacrificados

El estudio, publicado en la revista Frontiers in Environmental Archaeology, se centra en los llamados enterramientos subsidiarios de Umm el-Qaab, la necrópolis de la ciudad de Abidos, donde,…

Una nueva investigación de la Universidad de Purdue (Estados Unidos), que reexaminó con técnicas modernas los cráneos de funcionarios de la corte y artesanos enterrados hace unos 5.000 años junto a los primeros reyes de Egipto, encontró indicios que refuerzan la hipótesis que apunta a que estas personas fueron sacrificadas tras la muerte de su soberano.

Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal.

Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos.

El estudio, publicado en la revista Frontiers in Environmental Archaeology, se centra en los llamados enterramientos subsidiarios de Umm el-Qaab, la necrópolis de la ciudad de Abidos, donde, durante la Primera Dinastía (hacia 3078-2900 a. C.), cientos de funcionarios y artesanos fueron sepultados alrededor de las tumbas de los primeros reyes. El arqueólogo británico Flinders Petrie excavó estas sepulturas, a comienzos del siglo XX, y sospechó en ese momento que se trataba de sacrificios, pero como no encontró señales de violencia en los esqueletos.

Publicidad

Lo invitamos a leer: OpenAI publica hallazgos sobre 377 problemas matemáticos y agita aún más al campo

Para estudiar este caso, la investigadora Roselyn Campbell analizó los 46 cráneos de estas sepulturas que se conservan en la Universidad de Cambridge. Según el estudio, “se encontraron indicios de traumatismo craneal perimortem, potencialmente letal, en 18 de los 46 cráneos conservados. Las fracturas lineales a través de la bóveda craneal fueron el tipo de lesión más frecuente, aunque también se observaron varias lesiones causadas por objetos cortantes, entre ellas una lesión penetrante en el costado de la cabeza y una lesión por corte en el ojo”.

Cabe señalar que un traumatismo perimortem es aquel que se produce alrededor del momento de la muerte, cuando el hueso todavía conserva la humedad y la elasticidad del tejido vivo. Pero, ¿cómo saber que estas heridas fueron intencionales?

Le puede interesar

Según la investigadora, todo tiene que ver con el lugar donde se detectan las heridas, y en particular el análisis de casos forenses muestra que las fracturas situadas por encima de la “línea del ala del sombrero” suelen deberse a golpes deliberados más que a accidentes como las caídas, en parte porque las personas tienden a protegerse la cara y la cabeza cuando se caen. La investigadora señala que sería extraño que tantos individuos de una muestra tan pequeña se hubieran fracturado el cráneo de la misma manera.

“Las lesiones que presentan los cráneos conservados son, en general, fracturas lineales, que probablemente provocarían una pérdida rápida del conocimiento, hemorragias internas y la muerte”, afirmó Campbell.

La investigadora reconoce, sin embargo, que estas conclusiones tienen algunas limitaciones, pues los cráneos analizados representan apenas entre el 5 % y el 15 % de las personas enterradas en cada recinto funerario. Además, admite que algunas lesiones pudieron producirse poco después de la muerte, por lo que no es posible demostrar con certeza que hayan sido su causa.

“Si dispusiera de recursos ilimitados, me encantaría averiguar dónde podrían estar los restos de estas personas y analizarlos”, afirmó Campbell. “No obstante, este estudio demuestra cuánta información nueva sobre el pasado puede revelarse cuando revisamos datos anteriores con métodos y conocimientos actualizados, incluso en el caso de conjuntos de datos incompletos e imperfectos como este”.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬