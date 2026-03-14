La NASA revela agenda de Artemis II: así será el primer viaje tripulado a la Luna en 50 años Foto: EFE - CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

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Es oficial. Ya hay fecha definida para que la Agencia Espacial de Estados Unidos (NASA) lance Artemis II, la primera misión tripulada que rodeará la Luna desde el programa Apolo, hace más de cinco décadas. La agencia lo anunció después de completar con éxito la Revisión de Preparación para el Vuelo, un paso clave antes del despegue.

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Entre los planes de la NASA está previsto que el lanzamiento se realice el 1 de abril. Si se presenta algún contratiempo, existen dos ventanas alternativas: una entre el 2 y el 6 de abril, y otra el 30 de abril.

En un comunicado reciente, la agencia también publicó más detalles de la misión Artemis II, que llevará astronautas a bordo de la nave Orion para realizar un vuelo alrededor de la Luna y regresar a la Tierra, en una misión pensada para estudiar los sistemas necesarios antes de intentar un alunizaje en futuras expediciones.

De acuerdo con la NASA, aproximadamente ocho minutos después del lanzamiento, la nave Orion y su tripulación estarán ya en el espacio. A bordo viajarán los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el astronauta de la Agencia Espacial Canadiense (CSA), Jeremy Hansen.

Está previsto que los astronautas permanezcan en el espacio cerca de diez días. Esta es la agenda de la misión:

🚀 Día de vuelo 1: Lanzamiento

La NASA explica que, una vez se apaguen los motores principales del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial), la nave Orion y la etapa de propulsión criogénica intermedia (ICPS) se separarán del resto del cohete.

Luego, 49 minutos después, el motor de la ICPS se encenderá para elevar el perigeo, es decir, el punto más bajo de la órbita de la nave. Una hora más tarde, cuando Orion alcance ese punto, el motor volverá a activarse para impulsar la nave hacia una órbita terrestre alta.

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Durante las siguientes 23 horas, la tripulación deberá realizar una revisión exhaustiva de los sistemas de Orion mientras aún se encuentra relativamente cerca de la Tierra. Tendrán que comprobar distintos equipos, como el dispensador de agua potable, el inodoro o el sistema encargado de eliminar el dióxido de carbono del aire.

Una vez superadas esas revisiones, y tras llevar cerca de ocho horas y media en el espacio, los astronautas tendrán un breve período para dormir. Después serán despertados para realizar otro encendido de motores que colocará a Orion en la posición orbital correcta para su maniobra de inyección translunar, el momento en el que comenzará su camino hacia la Luna.

También deberán realizar una breve prueba de sus comunicaciones de emergencia con la Red del Espacio Profundo, en el punto más alejado de su órbita terrestre alta, algo necesario antes de iniciar la maniobra hacia la Luna.

🚀 Día 2 del vuelo

Los astronautas Wiseman y Glover instalarán y revisarán el dispositivo de ejercicio con volante de inercia de Orion antes de realizar sus primeras sesiones de entrenamiento durante la misión. Koch y Hansen, por su parte, harán ejercicio en la segunda mitad del día.

Estas actividades, explica la NASA, servirán para poner a prueba los sistemas de soporte vital de la nave antes de abandonar definitivamente la órbita terrestre.

El momento central de la jornada será la inyección translunar, el último encendido de los motores de Artemis II y la maniobra que pondrá a Orion en su trayectoria hacia la Luna.

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Entre las tareas de Koch también estará la configuración del sistema de la nave para esta maniobra, que será ejecutada por el motor principal del Módulo de Servicio Europeo de Orion. Además, la tripulación podrá participar en una comunicación por video entre el espacio y la Tierra.

🚀 Día 3 del vuelo

Ese día se realizará el primero de tres encendidos de motores más pequeños, conocido como corrección de trayectoria de salida, que servirá para asegurar que Orion mantenga el rumbo correcto en su viaje alrededor de la Luna. El encargado de preparar esta maniobra por la mañana será Jeremy Hansen. Durante el resto del día se realizarán distintas pruebas y demostraciones.

La NASA señala que Glover, Koch y Hansen realizarán demostraciones de reanimación cardiopulmonar en el espacio; mientras que Wiseman y Glover probarán parte del equipo médico de Orion, incluyendo termómetro, tensiómetro, estetoscopio y otoscopio.

Koch tendrá además una tarea adicional: probar el sistema de comunicaciones de emergencia de Orion en la Red del Espacio Profundo.

🚀 Día 4 del vuelo

Ese día se llevará a cabo una segunda maniobra de corrección de trayectoria, mientras los astronautas continúan afinando el camino de Orion hacia la Luna. Además, cada integrante de la tripulación dedicará una hora a revisar los objetivos geográficos que deberán fotografiar durante el sexto día de la misión.

La agencia explica que este último ejercicio les permitirá identificar con precisión qué buscarán cuando se acerquen a la superficie lunar. El equipo también tendrá 20 minutos para tomar fotografías de cuerpos celestes a través de las ventanas de Orion.

🚀 Día 5 del vuelo

Ese día está previsto que Orion entre en la llamada esfera de influencia lunar, el punto en el que la gravedad de la Luna comienza a ejercer una mayor fuerza sobre la nave que la gravedad de la Tierra.

Por esta razón, la tripulación dedicará buena parte de la jornada a probar sus trajes espaciales, conocidos oficialmente como el sistema de supervivencia de la tripulación Orion. Son los trajes naranjas que protegen a los astronautas durante el lanzamiento y la reentrada, y que también se utilizan en caso de emergencia.

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Además, deberán realizar la última corrección de trayectoria antes del sobrevuelo lunar previsto para el sexto día.

🚀 Día 6 del vuelo

Ese día la tripulación alcanzará su punto más cercano a la Luna, mientras se encuentra también en el punto más lejano de la Tierra. Los astronautas pasarán entre 4.000 y 6.000 millas de la superficie lunar, orbitando la cara oculta del satélite.

Durante ese momento, deberán registrar observaciones en tiempo real y capturar fotografías y videos, incluso mientras pierden comunicación con la Tierra durante entre 30 y 50 minutos al pasar detrás de la Luna. Luego, estas observaciones se vincularán con las imágenes tomadas durante el sobrevuelo.

🚀 Día 7 del vuelo

La nave Orion saldrá de la esfera de influencia lunar durante la mañana. Antes de alejarse demasiado del satélite, los científicos en la Tierra tendrán un último momento para conversar con la tripulación.

Después, el motor principal de la nave se encenderá nuevamente para realizar la primera de tres maniobras de corrección de trayectoria de regreso, que ajustarán el camino de Orion hacia casa.

🚀 Día 8 del vuelo

Ese día se realizarán dos demostraciones importantes. En la primera, la tripulación evaluará la capacidad de la nave para protegerse frente a eventos de alta radiación, como las erupciones solares.

La segunda será una prueba de pilotaje manual, en la que los astronautas deberán dirigir la nave a través de distintas maniobras.

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🚀 Día 9 del vuelo

Será el último día completo de la misión en el espacio. Por eso, la jornada comenzará con los preparativos para el regreso a la Tierra. La tripulación tendrá tiempo para estudiar los procedimientos de reentrada y amerizaje, además de conversar con el equipo de control de vuelo.

También realizarán algunas demostraciones adicionales para completar su lista de tareas y revisarán parte del equipo de la nave.

🚀 Día 10 del vuelo

El último día de Artemis II marcará el regreso de la tripulación a la Tierra. Primero se realizará una última maniobra de corrección de trayectoria para asegurar que Orion siga el camino correcto hacia el amerizaje.

Después, los astronautas reorganizarán la cabina, guardando el equipo y colocando los asientos en su posición original, y volverán a ponerse sus trajes espaciales para el descenso final.

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