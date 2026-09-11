Estas colosales agrupaciones de cientos o miles de galaxias, explican los científicos encargados del hallazgo, “se extienden a lo largo de millones de años luz y se mantienen unidas por grandes concentraciones de materia oscura, que constituye el componente básico de la estructura del…

Un equipo internacional de astrónomos dio a conocer hace algunos días que ha descubierto el progenitor más distante de un supercúmulo de galaxias jamás hallado. Estos cúmulos de galaxias son las estructuras ligadas gravitacionalmente más masivas del universo.

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Esta es la imagen de una de las formaciones más lejanas, extremas y densas del universo

Estas colosales agrupaciones de cientos o miles de galaxias, explican los científicos encargados del hallazgo, “se extienden a lo largo de millones de años luz y se mantienen unidas por grandes concentraciones de materia oscura, que constituye el componente básico de la estructura del universo”.

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Generalmente, los cúmulos de galaxias que estudian los científicos están relativamente cerca de nosotros en el espacio y son estructuras maduras que evolucionaron a partir de lo que se conoce como “protocúmulos”. Estas, a su vez, son enormes agrupaciones de galaxias poco cohesionadas que se encuentran en proceso de fusión, pero que todavía no son cúmulos.

El objetivo de estudiar protocúmulos muy distantes, que se formaron cuando el universo era relativamente joven, es comprender cómo crecieron y evolucionaron los cúmulos de galaxias modernas a lo largo del tiempo.

Con esto en mente, un equipo internacional de astrónomos, liderados por Vandana Ramakrishnan, investigador de la Universidad de Purdue (Estados Unidos), buscó protocúmulos, que son los antiguos progenitores de cúmulos de galaxias miles de millones de años atrás.

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Utilizando instrumentos de un telescopio en Chile, el equipo pasó más de 100 noches durante los últimos tres años capturando imágenes profundas de una vasta área del cielo del hemisferio sur.

Tras analizar las imágenes, el equipo de científicos identificó 150 protocúmulos distantes que se formaron cuando el universo tenía entre 1.000 y 3.000 millones de años. Del total de formaciones identificadas, se centraron en COSMOS-z3.1-A y COSMOS-z3.1-C, dos cúmulos que mostraron una notable sobredensidad de galaxias.

Ramakrishnan, líder del equipo de científicos y autor principal del estudio que publicaron en la revista académica The Astrophysical Journal, explicó que “con este proyecto, esperamos comprender el crecimiento de estructuras masivas en el Universo y cómo influyen en la evolución de las galaxias que se encuentran dentro de ellas. También esperamos comprender mejor cómo estos protocúmulos están conectados con la red cósmica en general”.

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Frente a COSMOS-z3.1-A, una de las formaciones en la que se enfocaron, Ramakrishnan señaló que es algo “aún más raro que un protocúmulo, que ya de por sí es bastante raro”. Se trata, en sus palabras, de un protosupercúmulo, el ancestro de un “cúmulo de cúmulos de galaxias”.

Esta formación en particular fue observada cuando el universo tenía tan solo 2.100 millones de años, siendo el protosupercúmulo más antiguo y distante jamás encontrado. De acuerdo con el estudio, cuenta con una masa 5.000 veces mayor que la de la Vía Láctea.

“COSMOS-z3.1-A representa las regiones más extremas y densas del Universo. ¡Creemos que debería haber menos de un objeto de este tipo por cada 10.000 cúmulos de galaxias!», concluyó Ramakrishnan.

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