Hombre murió de rabia tras recibir un riñón de un donante infectado con este virus

En noviembre de 2024, el donante fue araño por un zorrillo que, al parecer, adquirió la rabia de un murciélago. Foto: Pixabay

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) informaron que un hombre murió de rabia en Michigan tras recibir un trasplante de riñón de un donante que, al parecer, habría fallecido por el mismo virus.

(Lea: La OMS lo reitera: no hay ninguna evidencia de que las vacunas causen autismo)

El caso fue detallado en un informe en el que los CDC explican que, en octubre de 2024, en el estado de Idaho, un hombre se encontraba en su propiedad cuando un zorrillo se le acercó y lo arañó en una rodilla. Cinco semanas después de ese episodio, comenzó a presentar alucinaciones y dificultades para caminar y alimentarse. También tenía rigidez en el cuello.

Dos días después de que se presentaran esos primeros síntomas, el hombre murió, aparentemente a causa de un infarto. En el hospital, su familia decidió donar varios de sus órganos, entre ellos los riñones. El izquierdo fue trasplantado al paciente de Michigan.

Precisamente, cinco semanas después de ese trasplante, el receptor comenzó a experimentar temblores, debilidad, confusión e incontinencia urinaria, según el informe. Por esta razón fue trasladado a un hospital, donde aparecieron síntomas adicionales, como fiebre, dificultad para tragar y miedo al agua. “Este último es un signo revelador de rabia”, puntualiza la entidad. Una semana después, murió.

(Puede ver: Aprueban cambios clave que aumentan los cupos de residencias médicas)

De acuerdo con los CDC, el trasplante se habría realizado en Ohio, aunque no se precisó el hospital. Tras conocerse el caso, un grupo de médicos revisó los registros del donante y encontró que su familia había informado, en el momento de la donación, sobre el arañazo del zorrillo.

También encontraron que antes del trasplante se realizaron biopsias en ambos riñones. Al revisar los resultados, encontraron que el tejido del riñón que no fue trasplantado dio positivo para rabia. Sin embargo, no fue posible analizar el tejido del órgano que recibió el paciente de Michigan.

Basados en los resultados de las pruebas, los expertos consideran que el zorrillo pudo haber contraído el virus de un murciélago. “La variante era compatible con la que circula en murciélagos”, señalan los CDC.

Además de los riñones, el hombre de Idaho donó córneas e injertos oculares, que fueron trasplantados a tres personas. Después de detectarse este caso, estos injertos fueron retirados y, por el momento, uno de los receptores dio positivo en la prueba de rabia. “Ninguno de los tres pacientes ha desarrollado síntomas, pero están recibiendo tratamiento preventivo”, aclaran los CDC en el informe.

(Lea también: Fomag suspende servicios con Ramédicas: dos nuevos operadores entregarán medicamentos)

Danziger-Isakov, integrante de la junta directiva de la Sociedad Americana de Trasplantes, dijo a The New York Times que se trata de un evento “excepcionalmente raro” y que, en general, “el riesgo asociado a este tipo de procedimientos es muy bajo”.

En Estados Unidos, los órganos donados no se someten de forma rutinaria a pruebas para detectar rabia. De acuerdo con los CDC, esto se debe a la baja incidencia de esta enfermedad en humanos y a la complejidad de los métodos diagnósticos. Las evaluaciones que sí se realizan están enfocadas en detectar virus (como el VIH) y distintas formas de hepatitis.

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬