La OMS lo reitera: no hay ninguna evidencia de que las vacunas causen autismo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acaba de publicar un análisis del Comité Asesor Mundial sobre Seguridad de las Vacunas (GACVS, por sus siglas en inglés), luego de que, semanas antes, Donald Trump causara una gran confusión —en contra de toda la evidencia científica—, al sugerir que hay una asociación entre las vacunas y el autismo.

Como ya lo habían señalado expertos en todo el mundo, la OMS es clara: no existe ninguna evidencia de un vínculo causal entre las vacunas y los trastornos del espectro autista (TEA).

En una declaración, la OMS explica que esta conclusión reafirma una postura sostenida durante décadas por la entidad y es que las vacunas infantiles no causan autismo. El análisis, discutido por el comité el pasado 27 de noviembre, examinó la relación entre las vacunas que contienen tiomersal y el TEA, así como la asociación entre las vacunas en general y este tipo de trastornos.

Para determinar si había una relación, el comité, establecido en 1999, revisó 31 estudios de investigación primaria publicados entre enero de 2010 y agosto de 2025. Estos trabajos es incluyen datos de varios países, lo que permitió una evaluación mucho más amplia y una comparación robusta.

Tras analizar estas investigaciones, la OMS fue clara: “los datos respaldan firmemente el perfil de seguridad de las vacunas utilizadas durante la infancia y el embarazo y confirman la ausencia de una relación causal con el TEA”.

Otra de las variables que también evaluó el comité son los posibles riesgos para la salud asociados a las vacunas que contienen adyuvantes de aluminio. Para ello, se apoyó en estudios publicados entre 1999 y marzo de 2023. Asimismo, revisó un estudio de cohorte a gran escala que analizó registros nacionales de niños nacidos en Dinamarca entre 1997 y 2018.

De acuerdo con la OMS, la evidencia disponible es de alta calidad y no muestra una “asociación entre las trazas de aluminio utilizadas en algunas vacunas y el TEA, lo que respalda su uso continuo” dentro de los programas de inmunización.

En este análisis, el comité reafirmó las conclusiones que ya había publicado en 2002, 2004 y 2012, cuando también determinó que las vacunas, incluidas aquellas que contienen tiomersal o aluminio, no causan autismo.

Entre sus recomendaciones, la OMS sugirió a las autoridades nacionales basar sus políticas de vacunación en la mejor evidencia científica posible. La entidad también recuerda que “durante los últimos 50 años, la inmunización infantil ha salvado al menos 154 millones de vidas”.

STATEMENT:

New analysis from a WHO global expert committee on vaccine safety has found that, based on available evidence, no causal link exists between vaccines and autism spectrum disorders (ASD). The conclusion reaffirms WHO’s position that childhood vaccines do not cause… pic.twitter.com/RL9g0EnV8d — World Health Organization (WHO) (@WHO) December 11, 2025

