Aprueban cambios clave que aumentan los cupos de residencias médicas

La Comisión Intersectorial de Talento Humano en Salud (CITHS) recientemente aprobó una serie de lineamientos de capacidad máxima instalada en los hospitales, lo que, en palabras más sencillas, se traduce en la ampliación de cupos para residencias médicas.

Esta actualización, explicó la Universidad Nacional en un comunicado, se basó en estudios actualizados, que permiten ampliar de manera directa los espacios de práctica clínica. José Fernando Galván, decano de la Facultad de Medicina de esta institución y quien hizo parte de este proceso, dijo que esta medida “amplía enormemente la red formativa (...) miles de estudiantes de Medicina, Enfermería, Odontología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Nutrición y otras áreas de la salud contarán con más oportunidades de aprendizaje, más horas de práctica y una formación más sólida en entornos clínicos reales”.

Para el caso del Hospital Universitario Nacional (HUN), el profesor contó que la capacidad estaba en alrededor de 369 estudiantes, y detalló que con la actualización, “los hospitales podrán recibir un número mayor, lo que permitirá que más estudiantes puedan realizar sus prácticas en nuestro hospital”.

Otro de los cambios clave contemplados en el Plan Nacional de Incremento de Escenarios y de Cupos de Práctica Clínica es la inclusión de hospitales de mediana complejidad para que reciban a residentes. También se priorizará a los estudiantes de universidades públicas en los hospitales públicos.

Este último punto, en particular, venía siendo denunciado por varias instituciones de educación superior públicas, que habían manifestado su preocupación ante la reducción de cupos en hospitales públicos. Hace un mes, Pablo Javier Patiño, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia (UdeA), comentó a este diario que los “hospitales públicos han reducido su capacidad instalada o cerrado algunos servicios; eso disminuye la oferta de cupos disponibles”.

Carlos Alberto Villegas, decano de medicina de la Universidad de Caldas, compartió esta preocupación y señaló que si bien “necesitamos más pediatras, más ginecólogos, más internistas, no hay posibilidad de formar más porque no tenemos sitios de práctica suficientes para hacerlo”. Algunas universidades, como la Nacional, ya estaban pensando incluso en reducir los cupos que podrían ofrecer el próximo año.

En esta discusión, como recordó Ricardo Moreno, viceministro de Educación Superior, se debe tener en cuenta un elemento clave: la contraprestación. Es una figura que consiste en unos acuerdos o pactos a los que llegan las universidades con los hospitales y que se basan en convenios de docencia o servicio.

Es decir, las universidades retribuyen a los hospitales por la formación de los estudiantes y lo pueden hacer con cupos en educación continuada, simposios, congresos, diplomados, asesorías, descuentos en sus matrículas de posgrado o económicamente.

Esa modalidad, sin embargo, ha puesto “contra las cuerdas” a las universidades públicas, de acuerdo con Galván, de la Nacional, porque, a su juicio, en muchos casos, las instituciones destinan parte del dinero de las matrículas a pagar los cupos hospitalarios. Pone un ejemplo para dimensionar la magnitud de la situación: un plantel puede cobrar entre COP 30 millones y COP 40 millones por semestre y transferir al hospital el 40 o 50 % de ese valor.

La dificultad, en opinión del viceministro Moreno, radica en que algunas instituciones pueden cumplir con las condiciones para entregar esa contraprestación, pero otras no consiguen hacerlo con dinero, sino con servicios, como el caso de las universidades públicas.

A los ojos de Galván, “la aprobación de los nuevos lineamientos de capacidad máxima instalada y el Plan Nacional de Incremento de Escenarios y de Cupos de Práctica Clínica representa un primer paso concreto para revertir esa tendencia”.

