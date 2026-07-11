La NASA busca voluntarios para vivir durante un año como si estuvieran en Marte Foto: AFP - STEFANI REYNOLDS

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La NASA anunció que está reclutando voluntarios para participar en una simulación espacial de un año, durante la cual podrán experimentar condiciones similares a las de un viaje desde la Tierra hasta Marte. El experimento le permitirá a la agencia comprender mejor cómo las personas pueden afrontar este tipo de misiones.

(Lea: Hallan nueva especie de caracol marino y la llaman en honor a Vozinha, arquero de Cabo Verde)

Con este propósito, la agencia ha desarrollado varias simulaciones inmersivas, las cuales están diseñadas para recrear las condiciones y los entornos a los que podrían enfrentarse los astronautas, así como algunas de las tareas que tendrían que realizar durante una misión espacial.

Esta nueva misión de exploración análoga de la NASA comenzará en agosto de 2027 y será la primera en desarrollarse dentro de una instalación terrestre diseñada para recrear diferentes etapas de una misión a la Luna o a Marte.

De acuerdo con la agencia, el proyecto combinará elementos de las misiones HERA (Human Exploration Research Analog) y CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog).

Durante la primera etapa, los voluntarios permanecerán aislados en un espacio confinado para recrear las condiciones de un viaje al espacio profundo. Luego, pasarán a un hábitat que simulará la vida sobre la superficie de otro planeta, donde los científicos estudiarán el desempeño de la tripulación ante la disponibilidad limitada de recursos.

(Puede leer: Científicos crean un “traje de buceo” que le permite a las cucarachas caminar bajo el agua)

Otro de los puntos clave del proyecto serán las instalaciones destinadas a recrear diferentes etapas del viaje a Marte. Entre estas se encuentran un vehículo de tránsito, un hábitat de dos plantas y cuatro puertos de conexión. Las instalaciones también contarán con una zona de trabajo, áreas de descanso, dormitorios y un módulo de higiene.

En cuanto al hábitat que simulará la vida en la superficie de otro planeta, este tendrá una sola planta y actualmente es utilizado para la segunda misión de CHAPEA. Allí los voluntarios podrán experimentar cómo sería vivir en un planeta como Marte.

Esta zona está equipada con camarotes privados para la tripulación, un espacio de trabajo común, una sala de recreo, un área de cultivo, una enfermería, una zona para la preparación de alimentos, una esclusa de aire y dos baños. Además, cuenta con un espacio exterior cubierto de arena que permitirá recrear caminatas sobre la superficie de otro planeta.

La NASA explicó en un comunicado que las personas seleccionadas podrán “utilizar un módulo explorador para simular viajes a lugares de exploración ubicados más allá del hábitat principal. Incluye dos asientos para el conductor, dos camas, un inodoro sin descarga y una pequeña esclusa de aire para muestras”.

Con este proyecto, la NASA podrá evaluar y poner a prueba equipos, tecnologías, protocolos, requisitos y otros sistemas destinados a proteger la salud de la tripulación y facilitar su trabajo durante misiones espaciales de larga duración.

(Le puede interesar: ¿Quién es Nathalia Otálora, primera mujer en comandar el buque científico ARC Simón Bolívar?)

👩‍🔬📄 ¿Quieres conocer las últimas noticias sobre ciencia? Te invitamos a verlas en El Espectador. 🧪🧬