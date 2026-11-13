Las increíbles rocas de la Isla Gorgona, reconocidas como Patrimonio Geológico Mundial

Quienes visitan Isla Gorgona, en el Pacífico colombiano, siempre suelen exaltar un par de características que los dejan boquiabiertos: la más usual es cómo la selva se ha ido tragando la vieja cárcel que funcionó en la segunda mitad del siglo XX, junto con las anécdotas de los prisioneros que vivían entre la humedad y los mosquitos. La otra es su fauna, como los monos capuchinos de pecho blanco (Cebus capuchinus curtus), las serpientes, los anfibios y las aves, como el pájaro hormiguero (Thamnophilus punctatus gorgonae).

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Los que han tenido la posibilidad de ver unos metros más abajo de la superficie del mar, saben que hay otros bichos fantásticos: arrecifes coralinos, tortugas verdes (Chelonia mydas) o ballenas jorobadas (Megaptera novaeangliae). Quienes tienen un poco más de suerte, se han encontrado al imponente tiburón ballena (Rhincodon typus), el pez más grande del océano, y a uno que otro tiburón martillo.

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La “isla ciencia” es como suelen calificarla algunos biólogos.

Pero vista a los ojos de un geólogo, Gorgona tiene otras riquezas que no suelen estar en el radar de los visitantes y los buzos: sus rocas. Por unas de ellas (las komatiitas) es que la isla acaba de entrar en el listado de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas como uno de los lugares que alberga uno de los nuevos cien sitios declarados como “Patrimonio Geológico Mundial” —junto al Cañón del Chicamocha y a un depósito del Volcán Cerro Bravo— .

Casi imperceptibles a la vista de un turista descuidado, las komatiitas, explica el geólogo Hugo Murcia, son rocas que pueden haber sido formadas hace unos 2.000 millones de años, en medio de procesos con temperaturas muy altas. Eran tiempos en los que los magmas de la Tierra podían alcanzar 1.600 grados Celsius. Hoy, por el contrario, agrega, son del orden de 1.200 o 1.300 °C.

“Pero las komatiitas de Gorgona son muy especiales porque son muy jóvenes: tienen entre 70 millones y 90 millones de años. Eso es muy raro y las hace muy interesantes para la ciencia”, señala Murcia.

Murcia es doctor en Geología y profesor del Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Caldas. Él y un equipo de investigadores fueron quienes decidieron postular esas particulares rocas a la convocatoria de reconocimiento de lugares con alto valor científico que abrió Unión Internacional de Ciencias Geológicas. De hecho, cuenta, ya lo habían intentado un par de años atrás, pero no habían clasificado. Esta vez, sin embargo, el comité que evalúa las propuestas decidió que esas rocas representan un ejemplo para entender el sistema Tierra y para aportar a la enseñanza de las ciencias geológicas.

En otras palabras, son una ventana para estudiar el manto terrestre, esa capa que está entre la superficie en la que estamos parados (la corteza) y el núcleo de nuestro planeta.

Las komatiitas de Gorgona, indica ese organismo en su portal, pueden ser cruciales “para predecir la temperatura potencial del manto y una pista para rastrear la composición del manto que formó productos derivados del magma desde el Cenozoico (65 millones de años) y, probablemente, el Mesozoico”, una era que inició hace unos 252 millones de años y terminó hace aproximadamente 66 millones de años.

“Al estudiar la composición de esas rocas podemos poner en contexto las rocas de origen volcánico y magmático que tenemos en el país. Esa ventana de conocimiento es muy relevante y es de interés para la comunidad científica internacional”, añade Alejandro Arias-Díaz, integrante del equipo y miembro del Grupo de Investigación en Estratigrafía y Vulcanología Cumanday de la U. de Caldas.

A los ojos de Arias-Díazy Murcia, las komatiitas tienen otra característica que no es menor: su belleza. En esta imagen, que acompaña el reporte de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, se pueden apreciar esas formas únicas con múltiples colores.

Textura de spinifex de una roca komatiita de la Isla Gorgona. / Tomado de la IUGS

Foto: IUGS - IUGS

Dicho en términos un poco más técnicos, esos minerales alargados de olivino y piroxeno que componen la roca forman una textura que los geólogos conocen como “spinifex”, un término que hace referencia a una hierba australiana que se ramifica como los cristales en las komatiitas. Su formación, explica el profesor Murcia, está asociada a una rápida cristalización en ese magma de muy altas temperaturas que fue liberado a la superficie en lo que hoy conocemos como Isla Gorgona.

Un día de suerte en Gorgona

Cuenta Hugo Murcia que cuando fueron al Parque Nacional Natural Gorgona a buscar las komatiitas en marzo del 2024, no tuvieron mucha suerte. En el equipo iba él, Alejandro Arias-Díaz y otra decena de investigadores de la Universidad de Caldas y del Instituto Tecnológico del Putumayo (hoy Institución Universitaria del Putumayo) y de la Universidad del Pacífico, como parte de un proyecto financiado con recursos del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación con el que, entre otras cosas, buscaban estudiar la evolución del magma de ciertos volcanes en Caldas y Putumayo.

“Eran rocas que nos podían ayudar a construir un marco de referencia geoquímico, que nos permitiera entender los volcanes que estábamos estudiando al interior de Colombia”, indica Arias-Díaz.

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Tras cuatro días recorriendo la isla, de visitar algunas de sus playas y de internarse en la selva húmeda tropical con el cuidado de no incomodar a alguna serpiente venenosa, estaban por resignarse. Aunque las komatiitas de Gorgona fueron descritas, por primera vez, en la década de 1970 por Augusto Gansser, Volker Jörg Dietrich y Warrington E. Cameron, de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich y de la Universidad Nacional de Australia, en un artículo en la revista Nature, Murcia y el equipo no daban con ellas.

“Ya nos estábamos dando por vencidos, hasta que tuvimos un golpe de suerte”, recuerda Murcia.

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Mientras caminaban por la playa Pizarro, en donde supuestamente desembarcó el colonizador Francisco Pizarro en 1527, se encontraron con esas rocas grises que habían salido a la superficie gracias a que la marea había bajado. Las detallaron y no tuvieron dudas: eran las rocas volcánicas que buscaban.

El paso siguiente fue colectar las muestras y analizarlas muestras en el laboratorio. Saltándonos los indescifrables nombres de los procesos que llevaron a cabo, los investigadores observaron las komatiitas bajo el microscopio, pulverizaron unos fragmentos y enviaron otras muestras a la Universidad Nacional Autónoma de México y a Canadá. También determinaron su antigüedad mediante el método ⁴⁰Ar/³⁹Ar en otro laboratorio en Estados Unidos para saber hace cuánto tiempo se formaron.

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Hoy ya saben que tienen un altísimo contenido de óxido de magnesio (de alrededor del 18 %, para ser precisos). Y tienen la certeza de que, efectivamente, son mucho más jóvenes que las komatiitas que hay en otras partes del planeta. 70 millones o 90 millones de años están a la vuelta de la esquina para quienes saben que la Tierra tiene más de 4.500 millones de años de historia.

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