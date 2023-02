Los neandertales comían cangrejo asado hace 90.000 años

En la época de los neandertales, la cueva estaba a un kilómetro y medio de la costa, y podrían haber recolectado cangrejos de las pozas de marea rocosas. Foto: EFE - Jeffrey Arguedas

Un grupo de arqueólogos tiene pruebas de que los primeros humanos cocinaban y comían carne de cangrejo hace 90.000 años. Los hallazgos, publicados en la revista, Frontiers in Environmental Archaeology, son la última de muchas pruebas que demuestran que los neandertales eran más avanzados que lo que nuestros antepasados creían.

El equipo descubrió diversos restos de moluscos en una cueva de Portugal llamada Gruta da Figueira Brava, junto al Océano Atlántico. Entre ellos había trozos de percebes y erizos de mar, pero la mayoría eran partes de caparazones de cangrejos p.

“Inmediatamente, puedes identificarlas in situ como pinzas de cangrejo, especialmente en Portugal, porque tenemos la tradición de comer mucho cangrejo”, dijo al New York Times, Mariana Nabais, arqueóloga del Instituto Catalán de Paleoecología Humana y Evolución Social, y autora principal del estudio. “Fue una gran sorpresa, sobre todo porque cuando estábamos excavando allí, todavía no teníamos esa idea de que los neandertales comieran marisco activamente”.

El equipo descubrió 635 fragmentos de al menos 33 cangrejos. El análisis de los caparazones reveló que su rotura correspondía a la recolección con herramientas, más que a la caída de pájaros o al mordisqueo de roedores. También mostraban indicios de haber estado expuestos a altas temperaturas, con algunas marcas de quemaduras que indicaban que los cangrejos habían sido asados sobre brasas.

Los científicos habían supuesto que, para un neandertal, el consumo de presas pequeñas como los cangrejos habría sido improductivo, dada la escasa cantidad de carne que ofrecería. Sin embargo, señala el estudio, la carne de cangrejo es una buena fuente de proteínas, vitaminas y grasas, y podía recolectarse de forma fiable y con menor riesgo en comparación con animales más grandes.

De hecho, en la época de los neandertales, la cueva estaba a un kilómetro y medio de la costa, y podrían haber recolectado cangrejos de las pozas de marea rocosas.

Mientras algunos científicos se centran en las diferencias entre neandertales y humanos, el arqueólogo portugués João Zilhão, también autor del nuevo estudio, se ha mantenido firme partidario de una concepción más avanzada de los neandertales que reconozca lo que tenían en común con nosotros. “Claro que había diferencias físicas entre los neandertales y los humanos modernos (...) pero los neandertales eran humanos, y en términos de cosas básicas que nos hacen diferentes, no había ninguna diferencia”, dijo a la revista Smithsonian en 2019.

