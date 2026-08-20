Más de 1.840 rescatistas han participado en labores de búsqueda tras el sismo en Colombia

La entidad enfatizó que en estas labores han participado 54 grupos, entre ellos 16 equipos USAR acreditados de Colombia y equipos de apoyo internacional de Estados Unidos, Ecuador e Israel. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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En la tarde de este jueves, 20 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) dio a conocer un balance de los rescatistas que han participado en la atención de emergencias tras el terremoto que se registró el pasado 11 de agosto en Colombia.

Según detalló el director de la UNGRD, David Tamayo, tras diez días del sismo, en el país han participado 1.849 rescatistas en las labores de búsqueda y rescate.

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“Los rescatistas han trabajado de manera continua durante más de 216 horas, equivalentes a nueve días de operación. Como resultado, 349 personas han sido rescatadas y 213 cuerpos han sido recuperados”, informó la entidad, a través de un comunicado.

La entidad enfatizó que en estas labores han participado 54 grupos, entre ellos 16 equipos USAR acreditados de Colombia y equipos de apoyo internacional de Estados Unidos, Ecuador e Israel.

De acuerdo con información de la entidad, esta respuesta también incluye la atención de los animales afectados por la emergencia, de los cuales, hasta el momento, 1.044 han sido rescatados y se adelantan acciones para garantizar su atención y bienestar.

“La cooperación internacional se ha hecho presente mediante la asistencia humanitaria. El Salvador, México, Perú, Chile, Israel, China e India aportaron más de 270 toneladas de alimentos, medicamentos, insumos médicos, elementos para alojamiento temporal, equipos de potabilización de agua y otros suministros destinados a las comunidades afectadas”, indicó la entidad, a través de un comunicado.

Por su parte, la entidad sostiene que diez días después del sismo, las labores en el terreno continúan mediante la articulación de los equipos de rescate, la asistencia humanitaria, la cooperación internacional y el conocimiento técnico.

Con estos suministros, por el momento, la atención en el territorio se concentra en alimentación, agua potable, salud y alojamiento temporal, según informó la UNGRD.

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Por su parte, se informó que la entidad estableció que el próximo lunes 24 de agosto será la fecha límite para que los municipios realicen el cargue de información al Registro Único de Damnificados (RUD). “Este instrumento es esencial para atender de manera efectiva a los afectados con la asistencia humanitaria de emergencia y facilitar la toma de decisiones desde el nivel nacional”, precisó la UNGRD.

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